Skarga sygnalisty nie może pozbawić prezydenta prawa do poufnych rozmów z przywódcami

W pośpiechu, by doprowadzić do impeachmentu Donalda Trumpa, Kongres łamie konstytucyjne normy, pozwalając, by skarga jednego sygnalisty de facto pozbawiła prezydenta USA możliwości prowadzenia poufnych rozmów z zagranicznymi przywódcami - pisze „Wall Street Journal”.

„Czy zaledwie oskarżenie sygnalisty zatrudnionego w służbach wywiadowczych może stać się ważniejsze od prezydenckiego prawa do przywileju wykonawczego (ang. executive privilege)?” – pyta „Wall Street Journal” w komentarzu redakcyjnym.



„Wydaje się, że tak właśnie myślą Demokracji i prasa, rozkoszujący się ostatnimi doniesieniami o rozmowach Donalda Trumpa z zagranicznymi przywódcami. Najpierw była rozmowa (Trumpa) z prezydentem Ukrainy, później (...) przeciek z rozmowy Trumpa z premierem Australii Scottem Morrisonem” – pisze dziennik.



Amerykańscy dziennikarze podkreślają, że „teraz Demokraci domagają się wglądu w zapisy innych jego rozmów telefonicznych z innymi przywódcami”.



Trump i jego administracja są oskarżani o próby zatuszowania skandalu, choć Biały Dom opublikował zapis rozmowy prezydenta z Wołodymyrem Zełenskim i skargę sygnalisty – zauważa „WSJ”, pisząc o „lekceważeniu dla zasady podziału władzy”.

Jako przykład takiej postawy przywołuje niedawne przesłuchanie p.o. szefa amerykańskiego wywiadu Josepha Maguire'a przez szefa komisji wywiadu w Izbie Reprezentantów, Demokratę Adama Schiffa.„Maguire, cieszący się nieposzlakowaną opinią, po otrzymaniu skargi sygnalisty w ramach pełnionych obowiązków zachował się odpowiedzialnie, zwracając się o opinię prawną, czy skarga ta podlega przywilejowi wykonawczemu – podkreśla gazeta.

Nowojorscy redaktorzy zauważają, że „Schiff skrytykował go za to, że w ogóle wstrzymał się z przekazaniem dokumentu Kongresowi”.



Jak pisze „WSJ”, wniosek z ostatnich wydarzeń jest taki, że za każdym razem, gdy ktoś w aparacie państwowym złoży skargę na prezydenta, Kongres ma prawo zażądać jej przekazania i upublicznienia.



„To znaczy, że żaden zagraniczny przywódca nie może oczekiwać, że cokolwiek, co powie Trumpowi lub kolejnemu prezydentowi (USA), pozostanie poufne” – ocenia „WSJ”.



Nowojorski dziennik pisze o „ironii płynącej z faktu, że w pośpiechu, by doprowadzić do impeachmentu Trumpa za jego prawdziwe czy zmyślone naruszenia norm politycznych, jego przeciwnicy swobodnie sami je naruszają”.



„Wall Street Journal” podsumowuje, że „w pośpiechu, by odsunąć Trumpa od władzy, wszystkie chwyty są dozwolone”.