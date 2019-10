Minister energii o cenie prądu: Akcyza i opłata przejściowa pozostanie obniżona

Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował, że przyszłoroczna akcyza i opłata przejściowa na prąd pozostaną na dotychczasowym poziomie. Krzysztof Tchórzewski podkreślił w TVP Info, że rząd pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, dzięki którym ceny prądu nie wzrosną.

– Z ministrem finansów uzgodniliśmy, że na przyszły rok pozostanie obniżona akcyza i opłata przejściowa, a więc to jest prawie 60 proc. ewentualnej podwyżki cen prądu. Te rzeczy mamy już domówione. 40 proc. będziemy się jeszcze starali tak zrobić, żeby zamortyzować, mamy czas do końca roku w tej sprawie – wyjaśnił.



Ceny prądu na ten rok zostały zamrożone pod koniec czerwca, kiedy prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy regulującej tę kwestię. Dzięki zmianie w prawie ceny prądu pozostały na poziomie z 2018 r.



Nowelizacja objęła m. in. gospodarstwa domowe, mikro- i małe firmy, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy. Minister Tchórzewski przekonywał, że dzięki ustawie wszyscy odbiorcy energii elektrycznej oszczędzą w ciągu 2019 r. 8,5 mld zł.

