Budka obiecał, że nie będzie pobierał wynagrodzenia jako poseł. Nie wywiązał się

„Jako poseł nie będę pobierał wynagrodzenia” – obiecywał poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu w 2011 r. Jak się jednak okazało, Budka z obietnicy się nie wywiązał. Pieniądze te są wykazane w jego oświadczeniach majątkowych.

Poseł Budka, który jest wiceszefem Platformy i kandydatem KO do Sejmu z Katowic, podczas kampanii wyborczej w 2011 r. zachęcał do oddania na niego głosu w broszurce. Przedstawiał tam swoje pomysły, które zrealizowałby jako poseł.



Poseł oświadczył też, że jeśli zostanie wybrany, wówczas nie będzie pobierał uposażenia poselskiego.



– Mam swój zawód, który pozwala mi zarabiać na życie poza polityką i który nadal chcę wykonywać. Nie zamierzam też zostawiać swoich studentów, bo praca z nimi to dla mnie prawdziwa przyjemność. A jako praktykujący prawnik z pewnością mogę więcej wnieść w prace ustawodawcze. Z tego względu nie będę pobierał wynagrodzenia poselskiego – mówił.



Jednak po dostaniu się do Sejmu zmienił zdanie. Pensję poselską pobrał. Wszystko wykazał w oświadczeniach majątkowych.



W oświadczeniu majątkowym za 2013 r. Budka napisał, że z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości ponad 39 tys. zł. W 2014 r. 58 tys. zł, w 2015 r. było to – z końcem kadencji Sejmu – 22,5 tys. zł, a w w 2016 r. prawie 137 tys. zł.

Taka ciekawostka jak to Pan #BorysBudka nie pobierał wynagrodzenia �� #PartiaOszustów pic.twitter.com/mmWmVO7Woc — Krzysztof Sobolewski ����100PL����� (@AC_Sobol) 11 kwietnia 2018

