Pornografia uzależnia dzieci. Rusza nowa kampania społeczna

W Polsce dziesiątki tysięcy dzieci codziennie ogląda pornografię. Wielu rodziców nie jest tego świadomych i nie wie, jak skutecznie chronić najmłodszych. Stowarzyszenie Twoja Sprawa startuje z kampanią społeczną, by zachęcić do pogłębienia wiedzy, rozmowy z dzieckiem i do korzystania ze specjalistycznego portalu oPornografii.pl.

58 proc. dzieci i młodzieży trafia na treści pornograficzne przypadkowo, a co trzeciemu pokazuje je rówieśnik. Internetowa pornografia stanowi najbardziej ekstremalną formę seksualizacji dzieci i jest dostępna bez żadnych technicznych ograniczeń czy opłat.



Według licznych badań naukowych pornografia może prowadzić do uzależnienia, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami. Buduje w dzieciach nieprawdziwy obraz seksualności, promuje przedmiotowe traktowanie kobiet i mężczyzn, ma negatywny wpływ na zdolność do budowania związków, może prowadzić do dysfunkcji seksualnych.



Spot społeczny Stowarzyszenia Twoja Sprawa ma pokazać powszechność zjawiska oglądania przez dzieci ze stron pornograficznych. Strona ma za zadanie zwiększać świadomość społeczną i propagować praktyczne umiejętności ochrony dziecka przed szkodliwością pornografii.

Obok nieograniczonego dostępu do niej w internecie, czynnikami zwiększającymi ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi treściami są: brak ustalonych z dzieckiem zasad korzystania z urządzeń multimedialnych, brak rozmów rodziców z dzieckiem wyjaśniających zagrożenia i zbyt rzadkie korzystanie z dostępnych zabezpieczeń i aplikacji ochrony rodzicielskiej. A statystyki są alarmujące.

Ponad 11 proc. chłopców i 1,4 proc. dziewcząt w wieku 14-16 lat ogląda pornografię codziennie, co odpowiada około 45 tys. dzieci. Do oglądania pornografii od 11 do 30 razy w miesiącu w tym wieku przyznaje się kolejne prawie 11 proc. chłopców i 1,5 proc. dziewcząt.



Dr hab. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu przyznaje po przebadaniu studentów, że „osoby, które miały wczesny kontakt z pornografią, np. w wieku 12 lat, częściej wskazywały na problemy związane z czerpaniem satysfakcji w związku i niższą satysfakcję seksualną. W grupie tej istotnie wyższa - siedmiokrotnie u mężczyzn, a czterokrotnie u kobiet - była częstotliwość postrzegania siebie jako osoby uzależnionej od pornografii. Takie kampanie informacyjne i edukacja rodziców są wciąż bardzo potrzebne, ponieważ problem uwikłania w oglądanie pornografii i ryzyko uzależnienia się od niej dotykają coraz większej i coraz młodszej grupy dzieci”.



Prowadzona od roku przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa strona jest dedykowany rodzicom i specjalistom. Dostarcza merytorycznej i praktycznej wiedzy z obszaru medycznego i społecznego wpływu konsumpcji pornografii na nieletnich oraz podejmowanych na świecie działań w kierunku skutecznej ochrony przed nią najmłodszych.



Strona daje wskazówki, jak o szkodliwości pornografii rozmawiać z dzieckiem i skutecznie uruchomić dostępne narzędzia ochrony rodzicielskiej. Spot będzie dostępny na Facebooku, YouTube i Twitterze.