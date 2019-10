Otwarte listy radnych z Wejherowa. „Nie może być inwigilacji”

Radni PiS w Wejherowie twierdzą, że koperty kierowanych do nich listów były otwierane przez miejskich urzędników. – Nie może być inwigilacji – mówią. Sprawę bada prokuratura.

O sprawie informuje Radio Gdańsk. Trzech miejskich radnych PiS z Wejherowa – Tomir Ponka, Piotr Reszka oraz Marcin Drewa – napisało w maju list do prezydenta miasta, w którym alarmowali go o tym, że ktoś otwiera korespondencję, skierowaną do nich.



„Nieznany jest nam powód i przyczyny takich działań na terenie Urzędu Miasta Wejherowa, fundamentalnego i rażącego łamania przepisów prawa, w tym tajemnicy o ochronie korespondencji, łamania przepisów o ochronie danych osobowych. Dokonano bezprawnego otwierania i przeglądania korespondencji kierowanej imiennie zarówno z biura poselskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starostwa Powiatowego w Wejherowie, a także od innych nadawców, w tym Wejherowskiego Centrum Kultury lub Miejskiego Zakładu Komunikacji” – pisali wówczas radni.



Radny Drewa powiedział rozgłośni, że okazało się, iż otwieranie kopert to „dyspozycja i rozporządzenie wewnętrzne sekretarza miasta Bogusława Suwary”.



– Sprawę bagatelizowano, urzędnicy twierdzili, że otwierają, ale nie czytają, twierdząc, że są to w większości zaproszenia na festyny. Nie zgadzamy się z tym, protestujemy, nie może być tak, że jest w Urzędzie Miasta Wejherowa inwigilacja radnych miasta – twierdzi Drewa.

źródło: Radio Gdańsk

Na pismo radnych odpowiedziało miasto.„Pracownicy kancelarii ogólnej po dokonaniu technicznej czynności rejestracji korespondencji, przekazują korespondencje skierowaną do radnych do sekretariatu Rady Miasta – jako komórki obsługującej pracę radnych, skąd jest przekazywana adresatom. W związku z powyższym zarzut dotyczący nieuprawnionego otwierania korespondencji jest niezasadny i nie znajduje oparcia w przepisach prawnych” – czytamy w piśmie.Po takiej odpowiedzi radni zdecydowali, że o sprawie zawiadomią organy ścigania. – Postępowanie jest w toku – informuje prok. Lidia Jeske z Prokuratury Rejonowej w Wejherowie.