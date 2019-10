„Tusk jako szef europejskich ludowców nie będzie reprezentował żadnych polskich interesów”

– To akurat dla Polaków nie ma wielkiego znaczenia, czy Donald Tusk będzie szefem Europejskiej Partii Ludowej, czy będzie nim kto inny. Donald Tusk żadnych polskich interesów reprezentował tam nie będzie – powiedział w programie „Kwadrans polityczny” Jacek Sasin, wicepremier, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Gość był pytany także o to, czy istnieją jakiekolwiek problemy z wypłatami 500 Plus w Warszawie.

Rafał Trzaskowski narzeka, że pieniądze na 500 Plus trafiają do miasta za późno. Pytany o warszawskie problemy z wypłatami w ramach tego programu Jacek Sasin ocenił, że stolica jest „w ogóle fatalnie zarządzana”. Jego zdaniem miasto źle zarządza środkami, które posiada i tymi, które dostaje z budżetu państwa.



– Do tej indolencji, nieumiejętności zarządzania miastem, dochodzi jeszcze jeden element. Chodzi o to, aby tuż przed wyborami wywołać niezadowolenie wśród mieszkańców Warszawy, pokazać, że coś tutaj nie gra, nie ma być może pieniędzy w budżecie na program 500 Plus – stwierdził i zapewnił, że są pieniądze na ten program.



– Na 500 Plus od pierwszego dziecka wydajemy rocznie 40 mld. złotych rocznie. Te pieniądze w budżecie są zapisane na ten rok i na następny. I w każdym kolejnym budżecie będziemy mieli te pieniądze, bo dobrze zarządzamy finansami publicznymi – powiedział.



Sasin był też pytany o szanse Donalda Tuska na przewodniczenie Europejskiej Partii Ludowej.



– To akurat dla Polaków nie ma wielkiego znaczenia czy Donald Tusk będzie szefem Partii Ludowej czy będzie nim kto inny. Donald Tusk żadnych polskich interesów reprezentował tam nie będzie – ocenił gość programu.



Dodał, że znacznie bardziej istotne jest, czy Janusz Wojciechowski zostanie komisarzem. Bo, jak podkreślił Sasin, polityk ten będzie dbał o polskie interesy i polskich rolników.

