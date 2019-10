Sondaż: Im wyższa frekwencja, tym lepszy będzie wynik PiS

Im wyższa frekwencja, tym lepszy wynik partii rządzącej – wynika z jej wewnętrznych symulacji przeprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość, do których dotarł „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jak informuje czwartkowy „DGP”, PiS przeprowadziło wewnętrzną symulację, która miała wyjaśnić, jaki wpływ na wynik wyborczy będzie mieć frekwencja. W badaniu wzięto pod uwagę frekwencję na poziomach: 53, 57 oraz 59 proc. W każdej z możliwości wybory pewnie wygrywa PiS, mając odpowiednio: 45, 48, i 53 proc. poparcia.



Według każdej z symulacji do Sejmu wejdą cztery ugrupowania: PiS, KO, SLD i PSL. Z badania wynika, że progu wyborczego nie przekroczy Konfederacja Wolność i Niepodległość.



Gazeta podkreśla, że samo pozyskanie dużej liczby wyborców przez PiS, może nie przełożyć się na liczbę mandatów. „Dla PiS jest kluczowe, by do wyborów poszedł ich nowy elektorat z zachodniej części Polski” – czytamy.



Jak zaznaczono, analizy PiS sugerują również, że PiS powinno szukać głosów na zachodzie i północy kraju – już wybory europejskie pokazały, że elektorat głosujący na Aleksandra Kwaśniewskiego i SLD, np. z byłych PGR-ów, teraz oddaje głosy na PiS.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”, PAP

Z przeprowadzonego przez PiS badania wynika również, że jedną z najbardziej wahających się grup są ludzie młodzi oraz, że wyborcy PO nie akceptują lub wręcz obawiają się hejtu w kampanii. Wykazano również, że dla 80 proc. wyborców ważne jest podejmowanie tematyki służby zdrowia, ale mało który wyborca wierzy, że zgodni z zapowiedzią partii system ten zostanie naprawiony.