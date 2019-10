Za ubezpieczenie OC płacimy mniej i na razie tak zostanie

Ceny ubezpieczeń OC unormowały się, a nawet nieco spadły. Analitycy tego rynku wskazują, że część firm testuje niższe ceny polis OC.

Z raportu kwartalnego multiagencji ubezpieczeniowej Punkta o którym pisze „Rzeczpospolita” wynika, że kierowcy płacą za ubezpieczenie coraz mniej. Średnia cena obowiązkowego ubezpieczenia w Polsce to 669 zł. Oczywiście są różnice w zależności od województwa i np. wieku kierowcy. Im młodszy tym więcej musi wydać na ubezpieczenie.



Najwięcej za OC płacą mieszkańcy Pomorza - 749 zł oraz Dolnego Śląska – 735 zł. Po drugiej stronie skali są kierowcy Podkarpacia - 557 złotych oraz świętokrzyskiego - 571 złotych.



Marcin Tarczyński, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazuje na stabilności na rynku OC. Jego zdaniem nie ma co się dziwić, że firmy testują rynek i oferują atrakcyjniejsze ceny. Podkreśla, że przy OC komunikacyjnym cena jest kluczowym argumentem. Jego zdaniem jeżeli tylko rynek OC będzie stabilny w kwestii odszkodowań to konkurencja cenowa będzie trwać.

