Korupcja przy przetargach w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zatrzymania CBA

Agenci warszawskiej delegatury CBA zatrzymali dwie osoby w związku z korupcją w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Według śledczych przekazywano informacje o przetargach w zamian za łapówki. Jednym z zatrzymanych jest były wicedyrektor Agencji.

Fakt zatrzymania potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Zatrzymani to były zastępca dyrektora Biura Służb Technicznych ds. Łączności w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – obecnie szeregowy pracownik tej instytucji – oraz warszawski przedsiębiorca.



Według CBA zatrzymani brali udział w procederze korupcyjnym; były dyrektor w zamian za korzyści majątkowe w postaci sprzętu elektronicznego przekazywał w 2018 r. informacje dotyczące przetargów firmie, która później brała udział w prowadzonych zamówieniach”.



Jak dodaje Brodowski, mężczyźni zostaną przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty. – Są to pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Śledczy nie wykluczają kolejnych działań – mówi rzecznik Biura.

#wieszwiecej Polub nas