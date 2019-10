Zastał szpital zadłużony, zostawił z fatalnymi wynikami. Jak zarządzał ojciec posła Budki

Józef Budka, ojciec posła Platformy Obywatelskiej Borysa, był przez dwa lata dyrektorem wadowickiego szpitala powiatowego. Za jego kadencji placówka, która i tak była w dużym stopniu zadłużona, jeszcze bardziej podupadła finansowo. Po jego odejściu ze stanowiska – w 2017 r. – szpital wychodzi z kryzysu.

„Józef Budka na medycynie się nie zna, był za to kiedyś zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych w jednym ze śląskich szpitali. Z wykształcenia jest ekonomistą. Jest szefem powiatowych struktur PSL. Dotychczas był też szefem powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z pracy w ARiMR ma zrezygnować” – tak w kwietniu 2015 r. o Józefie Budce pisała „Gazeta Krakowska”. Właśnie wtedy przejął on fotel dyrektorski Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach.



Funkcję pełnił przez dwa lata; odszedł na emeryturę w lipcu 2017 r. Jak pisały lokalne media, Józef Budka rozpoczynając swoją misję miał już plan na „ratowanie lecznicy”.



– Jak widać, mam pewne doświadczenie w zarządzaniu placówką medyczną i jestem przekonany, że niebawem zaczną znikać problemy wadowickiej lecznicy – zapewniał. Późniejsze wyniki finansowe pokazały jednak, że dług szpitala zamiast zmaleć znacząco wzrósł.



Pod koniec 2014 r. – na kilka miesięcy przed zmianami na stanowisku dyrektora – dług szpitala wynosił 12,5 mln zł; z czego 3, 2 mln zł to zobowiązania, których termin płatności już minął. Z kolei ze sprawozdania finansowego placówki, przedstawionego w połowie 2014 r. wynika, że zobowiązania wynosiły wówczas 19,5 mln zł.

Jak donosiła „Gazeta Krakowska” w maju 2016 r. – Józef Budka zarządza placówką rok – później szpital popadł w jeszcze większe finansowe tarapaty. „Straty bilansowe wadowickiego szpitala za lata ubiegłe wynoszą już ponad 24 mln zł” – czytamy. Rok wcześniej – w 2015 r. – dług wynosił 21 mln zł. „To aż o 7 mln zł. więcej, niż wynosi cały majątek szpitala (budynki, sprzęt)” – zauważała „Gazeta Krakowska”.



Budka odchodzi w lipcu 2017 r. Na stanowisku zastąpiła go Beata Szafraniec. W sierpniu 2018 r. „Gazeta Krakowska” pisze, że „całkowite zadłużenie szpitala z lat poprzednich sięga ok. 37 mln zł”. Z kolei zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2017 r. wyniosły blisko 18,5 mln zł (w tym zobowiązania wymagalne 8,3 mln zł).

We wrześniu 2018 r. nowa dyrektor placówki przedstawiła wynik finansowy za 8 miesięcy tego roku, gdzie. „Wynik finansowy zamknął się stratą na poziomie 647.106.52 zł co jest wynikiem lepszym o 2 624 368 90 zł, zaś zobowiązania wymagalne (dług) na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły 8 364 788 10 zł, natomiast na dzień 31 sierpnia 2018 r. 4 178 695,67 zł. Zobowiązania wymagalne (dług) zmniejszyły się o 4 186 092,43 zł” – relacjonował portal wadowiceonline.pl.