Podała dziecku środki nasenne, bo umówiła się z kochankiem. Kubuś zmarł

27-latka umówiła się spotkanie z hotelu ze swoim nowym chłopakiem. Na spotkanie zabrała swojego trzyletniego syna, ale żeby nie przeszkadzał, podała mu środki nasenne. Kubusia nie udało się wybudzić.

Do tragedii doszło 28 sierpnia w Bydgoszczy. Prokuratura ustaliła, że 27-letnia kobieta, która żyje w związku z innym mężczyzną, umówiła się w hotelu z 35-latkiem. Podczas schadzki podała swojemu synowi najpewniej środki nasenne. Gdy dziecko nie chciało się obudzić, wezwano karetkę.



Chłopiec trafił do szpitala, ale lekarzom nie udało się uratować mu życia. – Wiele wskazuje na to, że u podłoża zgonu leżą kwestie toksykologiczne – tłumaczy w rozmowie z „Gazetą Pomorską” prok. Dariusz Bebyn z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.



Matka Kubusia i jej partner zostali zatrzymani; decyzją sądu trafili do aresztu. Kobieta pozostaje pod opieką lekarza, gdyż jest w ciąży.

