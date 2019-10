„Trzaskowski nie radzi sobie ze sprawami Warszawy”

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie doprowadził do finalizacji żadnej swojej obietnicy z wyborów samorządowych od początku do końca. Nie radzi sobie ze sprawami lokalnymi, a nieustannie próbuje wchodzić w sprawy władz centralnych – wylicza w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” stołeczna radna PiS Olga Semeniuk.

Rafał Trzaskowski narzeka, że pieniądze na 500 Plus trafiają do miasta za późno. Oskarża o to ministra finansów. – Twierdzenie, że nie ma środków...