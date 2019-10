Fotowoltaika zbliża się do magicznej granicy

Lada chwila moc paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na polskich farmach i dachach przebije symboliczną granicę 1 tys. MW. „Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że to tyle, ile ma dostarczać nowa elektrownia węglowa Ostrołęka C.

Panele fotowoltaiczne zamontowane są obecnie na dachach ponad 4 tys. domów. Łączna zainstalowana w ten sposób moc to ponad 12 MW, co pozwala generować 7 mln zł oszczędności rocznie – mówi prezes firmy ML System Dawid Cycoń.



– Budżet rządowego programu „Mój prąd” ma wynieść 1 mld zł, a pojedynczy prosument może się ubiegać o dofinansowanie do 5 tys. zł. Przy zakładanej cenie instalacji rzędu 20 tys. zł kształtuje się rynek o wartości 4 mld zł – wylicza Cycoń.



Dziennik przytacza opublikowane niedawno dane Polskich Sieci Energetycznych, z których wynika, że łączna moc instalacji PV w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym dobija 940,9 M. To oznacza, że zapewne jeszcze w październiku przekroczy symboliczny próg 1 GW.



Również statystyki Urzędu Regulacji Energetyki nie pozostawiają wątpliwości: w pierwszym półroczu tego roku przybyło w Polsce 112 MW nowych mocy z PV (na ponad 226 MW). I będzie ich dynamicznie przybywać, bo do promocji fotowoltaiki ruszyli też kluczowi gracze – politycy – wskazano w dokumencie URE.

