Znacząca zmiana w służbie zdrowia w ciągu kilku lat. Prezes PiS zapowiada zmiany

Sądzimy, że w ciągu najbliższych lat służba zdrowia się poprawi; do tego dążymy – podkreślił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem sytuacja się poprawia, chociaż – jak zastrzegł – w żadnym wypadku nie chce powiedzieć, że jest już dobra.

Prezes PiS w wywiadzie dla telewizji Trwam podkreślał, że jego ugrupowanie w dziedzinie polityki ochrony zdrowia idzie dobrą drogą. – Mamy bardzo sprawnego premiera, mamy też i bardzo sprawnego ministra zdrowia – podkreślił.



Jak ocenił, perspektywa jest dobra i być może będzie się za kilka lat mówiło o Mateuszu Morawieckim i Łukaszu Szumowskim jako tych, którzy doprowadzili do zmian w polskiej służbie zdrowia. Wyraził przy tym nadzieję, że Mateusz Morawiecki będzie premierem przez bardzo wiele lat. – Może pobije nawet Cyrankiewicza (premier PRL w latach 1947-52 i 1954-70 – przyp. red.) – dodał.



– Sądzimy, że w ciągu najbliższych lat ta służba zdrowia się rzeczywiście poprawi, poprawi się też opieka nad tą częścią naszych współobywateli, naszych rodaków, którzy są już w bardzo trudnej sytuacji – powiedział. – Do tego dążymy. Jest plan, on jest opisany w naszym programie dość szczegółowo – wskazał.



Według Kaczyńskiego sytuacja w służbie zdrowia się poprawia.



– Chociaż w żadnym wypadku nie chcę powiedzieć, że ona jest dobra. Ale poprawia się i sądzę, że będziemy mogli już przy końcu kolejnej kadencji – jeśli tylko społeczeństwo nam zaufa – już mówić o takiej poprawie, która będzie bardzo wyraźnie odczuwalna – powiedział prezes PiS.



– Dążymy do tego, nie chcąc przy tym podnosić składek – podkreślił.

Lider partii rządzącej zwrócił uwagę m.in. na zwiększanie przez państwo wydatków na służbę zdrowia oraz na poprawę sytuacji personelu. Wskazał, że rozbudowana i usprawniona technicznie będzie sieć pogotowia ratunkowego.



– Przekazujemy coraz większą ilość nowych karetek pogotowia, a ta norma europejska, że karetka nie może mieć więcej niż pięć lat, już będzie niedługo u nas osiągnięta – zaznaczył.



Kaczyński podkreślił, że skracane są także kolejki do lekarzy, choć w wielu przypadkach w dalszym ciągu są zbyt długie. W jego ocenie problemem jest brak specjalistów i pieniędzy.



– Specjalistów jest mało, a z drugiej strony też i za mało jeszcze ciągle jest pieniędzy, żeby ich wszystkich opłacić – wytłumaczył. Podkreślił przy tym, że są pewne pomysły, dzięki którym np. sprawniej funkcjonować będą SOR-y. Wykluczył przy tym możliwość prywatyzacji służby zdrowia.



Były premier zapewnił również, że PiS nie zamierza ograniczać prawa do demonstracji ani roli samorządów. W przypadku samorządów wskazał, ze są one „oczywistą częścią państwa demokratycznego”. Polityk podkreślił jednak, że należy „powstrzymywać tendencje, które poza samorząd wychodzą”.

Kaczyński odniósł się również m.in. do reformy sądownictwa. – Nie chcemy żadnych konfliktów z Unią Europejską, ale w traktatach europejskich nie ma nic o tym, że Unia może nam zabraniać reformy sądownictwa – zwrócił uwagę. Pytany o praworządność, wskazał, że to polskie sądy „bardzo często łamią prawo”.