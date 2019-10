„Alarm!”: Zawodowy żołnierz zgwałcił niemowlę

Ta sprawa wstrząsnęła Szczecinkiem (woj. zachodniopomorskie). Zawodowy żołnierz Łukasz K. zgwałcił 13-miesięczną córeczkę sąsiadów, którą opiekowała się jego żona. Doszło do tego, gdy kobieta wyszła do przedszkola, by przyprowadzić do domu ich syna. Dziecko trafiło do szpitala; obrażenia były tak poważne, że przeszła operację w klinice ginekologii. Nikt nie wie, dlaczego doszło do zbrodni. 32-latek nie był wcześniej karany. Reporterzy programu „Alarm!” dotarli do znajomych, którzy przekonują, że był uważany za dobrego męża i ojca.

