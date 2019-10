„Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli na pogrzeb Kornela Morawieckiego”

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, związkowców z pocztami sztandarowymi, przedstawicieli organizacji społecznych do udziału w kondukcie żałobnym, który w piątek 4 października przemaszeruje ulicami Warszawy, by oddać hołd zmarłemu Marszałkowi Seniorowi i przywódcy Solidarności Walczącej - piszą przyjaciele śp. Kornela Morawieckiego.

Kondukt zostanie uformowany o godz. 18.45 pod pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego przy Sejmie na ul. Wiejskiej. O godzinie 19 wyruszy trasą liczącą około 3,5 km i wiodącą ulicami: Wiejską, Placem Trzech Krzyży, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową i Długą. Zakończy się Katedrze Polowej Wojska Polskiego.



W katedrze około godz. 20.30 rozpocznie się czuwanie przy trumnie Kornela Morawieckiego, które potrwa do północy.



„Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich, którzy pragną uhonorować pamięć Marszałka Seniora i jednej z najbardziej zasłużonych osób w walce o wolność Polski. Założyciel Solidarności Walczącej zawsze stawiał na piedestale dobro ojczyzny, o którą troszczył się do swych ostatnich dni. Zjednoczmy się w marszu, upamiętniając zarazem patriotyczne wartości, którym Kornel Morawiecki hołdował aż do końca.”



Pogrzeb Marszałka Seniora odbędzie się w sobotę i będą to uroczystości państwowe. O godz. 12 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbędzie się Msza święta. Ceremonia pogrzebowa będzie miała miejsce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach około godz. 15.