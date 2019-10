Nieoczekiwany obrót spraw. Nowicki jednak z medalem!

Miały być dwa medale Polaków w konkursie rzutu młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata i są, choć na raty. Złoto wywalczył Paweł Fajdek, zaś Wojciech Nowicki był czwarty, ale po proteście działaczy również on stanie na podium – informują obecni w Katarze dziennikarze TVP. Wszystko przez spaloną próbę Węgra Bence Halasza.

Po pierwszej serii Nowicki zajmował trzecie miejsce (76,25 m), a Fajdek pierwsze (79,34 m). Rozdzielał ich Węgier Halasz (78,18 m), którego wyprzedzenie wydawało się może nie tyle formalnością, co rzeczą zupełnie osiągalną dla starszego z Polaków.



Nowicki, owszem, poprawił się, ale minimalnie. Uzyskany w ostatniej próbie wynik (77,69 m) dał mu jednak miejsce tuż za podium. Wygrał Fajdek, drugi był Quentin Bigot (78,19 m), a trzeci Halasz.



Jak pokazały dokładniejsze powtórki, pierwsza (i najlepsza) próba Węgra była jednak spalona. Nie dostrzegli tego sędziowie, którzy na anulowanie wyniku Halasza zdecydowali się dopiero po protestach sztabu Nowickiego – poinformował na Twitterze Aleksander Dzięciołowski, dziennikarz TVP Sport, powołując się na wiceprezesa PZLA Tomasza Majewskiego.

źródło: portal tvp.info, Twitter

Sytuacja była niezręczna, bo Węgier zapewne podchodziłby do kolejnych prób (spalił aż cztery z pięciu) inaczej, gdyby nie komfort związany z dobrym pierwszym rzutem. Może osiągnięcia by nie powtórzył, może rzuciłby jeszcze dalej, ale teraz nie ma co gdybać. O powtórzeniu konkursu oczywiście nie ma mowy, organizatorzy zdecydowali więc o przyznaniu dwóch brązowych medali – dla Halasza i Nowickiego.Krążki naszych młociarzy to trzeci i czwarty medal dla Polski na mistrzostwach świata w Dosze. Wcześniej srebro w rzucie młotem wywalczyła Joanna Fiodorow, zaś Piotr Lisek brąz w skoku o tyczce. W czwartek rywalizować będa m.in. kulomioci. W tym konkursie wielkie szanse na dobre wyniki mają Konrad Bukowiecki i Michał Haratyk.