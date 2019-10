„Nie dla kapitulacji”. Ukraińcy protestują przeciw decyzjom Zełenskiego ws. Donbasu

Kilka tysięcy ludzi przyszło w środę wieczorem przed siedzibę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie, by zaprotestować przeciwko jego decyzjom w sprawie rozwiązania konfliktu w opanowanym przez prorosyjskich separatystów w Donbasie.

Podobna akcja odbyła się w Charkowie na wschodzie kraju. Uczestniczyło w niej ok. 300 osób. Hasło obu protestów było wspólne: „Nie dla kapitulacji!”.



We wtorek w Mińsku na Białorusi Ukraina zgodziła się na tzw. formułę Steinmeiera, która dotyczy przeprowadzenia wyborów i specjalnego statusu dla terytoriów ukraińskich, znajdujących się pod kontrolą wspieranych przez Rosję separatystów. Część Ukraińców uznało, że oznacza to kapitulację przed Rosją.



Formuła Franka-Waltera Steinmeiera, byłego ministra spraw zagranicznych, a obecnie prezydenta Niemiec, przewiduje procedurę przyznania kontrolowanemu przez separatystów Donbasowi specjalnego statusu. Najpierw ma być on tymczasowy, a następnie, po przeprowadzeniu tam wyborów lokalnych władz i zaaprobowaniu ich przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), ma być wprowadzony na stałe.



W następnej kolejności Donbas mieliby opuścić, zabierając stamtąd uzbrojenie i sprzęt, obywatele rosyjscy walczący po stronie separatystów. Prezydent Zełenski zapewnił we wtorek, że wyborów w Donbasie nie będzie, dopóki nie zostaną stamtąd wycofane obce wojska.



Wojna na wschodzie Ukrainy toczy się od 2014 r. Zginęło w niej około 13 tys. osób.

