„W Parlamencie Europejskim są siły, dla których rząd PiS jest solą w oku”

W Parlamencie Europejskim są siły, dla których solą w oku jest rząd PiS – ocenił szef KPRM Michał Dworczyk, komentując rezultat wysłuchania Janusza Wojciechowskiego. Według ministra z tym środowiskiem związanych jest część europosłów opozycji gotowych poświęcać interesy Polski, aby coś „ugrać”.

Kandydat na komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski nie dostał we wtorek zielonego światła od koordynatorów komisji rolnictwa, co mogłoby zakończyć procedurę jego przesłuchania. Europosłowie żądają, aby odpowiedział na dodatkowe pytania.



Dworczyk pytany w telewizji Trwam, czy w związku z tym kandydatura Wojciechowskiego jest zagrożona, zastrzegł, że nie chciałby prowadzić tego rodzaju spekulacji.



– Ale oznacza to na pewno jedno: że cały czas w Parlamencie Europejskim są siły, dla których solą w oku jest centroprawicowy rząd PiS – podkreślił.



Jego zdaniem z tymi środowiskami związanych jest część europarlamentarzystów PO, Nowoczesnej i szeroko rozumianej „totalnej opozycji”.



– To jest naprawdę sprawa nie do zaakceptowania, że polscy europarlamentarzyści w imię walki politycznej, bezwzględnej, są gotowi poświęcać interesy Polski, dobry wizerunek Polski po to, żeby w coś „ugrać” – ocenił.

źródło: pap

Celem takich działań, według Dworczyka, jest rozniecenie emocji na ostatniej prostej kampanii wyborczej i wskazywanie wewnątrz kraju, że „PiS jest tutaj nieakceptowany i ma takie, a nie inne problemy”.– Nic bardziej mylnego – podkreślił szef KPRM. Jego zdaniem rząd PiS z premierem Mateuszem Morawieckim na czele jest coraz bardziej doceniany i obdarzany szacunkiem.