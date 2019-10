Środa w Lidze Mistrzów. Pudła Milika, błysk Suareza

To nie był dzień Arkadiusza Milika. Napastnik reprezentacji Polski wybiegł w podstawowym składzie Napoli na wyjazdowy mecz Ligi Mistrzów z Genk i… koncertowo zmarnował co najmniej trzy sytuacje do strzelenia gola. Wicemistrzowie Włoch bezbramkowo zremisowali z Belgami. W transmitowanym przez TVP1 spotkaniu Barcelona wygrała z Interem Mediolan 2:1.

W tym spotkaniu Milik miał udowodnić, że będzie w stanie realnie walczyć o miejsce w podstawowym składzie neapolitańczyków. Polski napastnik stracił początek sezonu z powodu kontuzji i dopiero niedawno wrócił do gry. Mecz z Genkiem był dopiero jego drugim występem w podstawowej jedenastce ekipy z Neapolu.



- Kiedy Arek jest na boisku, jestem przekonany, że zrobi wszystko, aby pomóc zespołowi – mówił przed meczem trener Carlo Ancelotti. I faktycznie tak to wyglądało. Milik był niezwykle aktywny, dużo biegał, walczył i dochodził do sytuacji strzeleckich. Od napastnika wymaga się jednak przede wszystkim goli, a z tego zadania Polak nie potrafił się wywiązać.



Po raz pierwszy do siatki powinien trafić już po kwadransie, gdy dwukrotnie dobijał uderzenie Jose Callejona. Raz odbił bramkarz, a druga próba wylądowała na poprzeczce. Milik tylko sobie znany sposób nie trafił też do bramki w 26. minucie, gdy jego uderzenie głową z trzech metrów znów trafiło w obramowanie. Po chwili po raz kolejny nie potrafił w dość łatwej sytuacji skierować piłki do siatki.



Milik, który wciąż czeka na premierowe w tym sezonie trafienie zszedł z boiska w 72. minucie. Prędko może się na nim ponownie nie pojawić, bo konkurencja w ataku jest bardzo mocna. W świetnej formie są niezwykle skuteczni Lorenzo Insigne i Dries Mertens. Do tego doskonale w roli wchodzącego rezerwowego spisuje się doświadczony Fernando Llorente, a w pierwszej linii może też grać z powodzeniem Hirving Lozano. Wygląda na to, że na ten moment Milik będzie dopiero czwartym lub piątym wyborem Ancelottiego, jeśli chodzi o obsadę ataku. Wtorkowe spotkanie z ławki rezerwowych obserwował Piotr Zieliński, z kolei Jakuba Piotrowskiego zabrakło w meczowej kadrze Genku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info

Jedynym Polakiem, który w środę miał powody do zadowolenia był Łukasz Piszczek. Doświadczony obrońca zaliczył 90 minut w spotkaniu Borussii Dortmund ze Slavią Praga. Wicemistrzowie Niemiec pewnie zwyciężyli 2:0 w stolicy Czech.W najciekawiej zapowiadającym się środowym meczu Barcelona zdołała w ostatniej chwili wyszarpać wygraną w spotkaniu z Interem Mediolan. Wynik 2:1 nikogo jednak szczególnie nie ucieszył. Katalończycy są bardzo dalecy od optymalnej formy, a ich gry nie poprawił nawet fakt, że do składu wrócił po kontuzji Leo Messi.Przez długi czas wydawało się, że na Camp Nou dojdzie do niespodzianki, bo mediolańczycy od 3. minuty prowadzili 1:0 po trafieniu Lautaro Martineza. Na szczęście dla gospodarzy później sprawy w swoje ręce wziął Luis Suarez. Trafił do siatki w 58. i 84. minucie, zamieniając na gole podania Arturo Vidala i Messiego.Genk – Napoli 0:0Liverpool – Salzburg 4:3Slavia – Borussia 0:2Barcelona – Inter 2:1Zenit – Benfica 3:1RB Lipsk – Lyon 0:2Lille – Chelsea 1:2Valencia – Ajax 0:3