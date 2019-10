„Szkodnik społeczny”. Kandydat KO oskarżany o szkodę na rzecz miasta i okradanie partii

Mecenas Marek Śmierzyński, pełnomocnik warszawskiego dewelopera, złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Gromka. To kandydat Koalicji Obywatelskiej na senatora, a jednocześnie były prezydent Kołobrzegu. Gromek miał doprowadzić do szkody na rzecz miasta a także zabrać dla siebie pieniądze przeznaczone na kampanię wyborczą PO. Kandydat zapowiedział pozew sądowy, ale nie korzysta z trybu wyborczego, dzięki któremu, jeśli zarzuty są nieprawdziwe, może zostać z nich oczyszczony w ciągu trzech dni.

Śmierzyński, pełnomocnik przedsiębiorstwa TMM Investment Trust, twierdzi, że sam wręczył Januszowi Gromkowi pieniądze na kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej.



– Do przekazania kwoty pieniężnej doszło bezpośrednio w Kołobrzegu, w jednym z hoteli w obecności osób trzecich. Te pieniądze nie poszły na kampanię wyborczą, ponieważ Janusz Gromek nie przedstawił mi wymaganego poświadczenia wpłaty na rzecz komitetu wyborczego, a wręcz oświadczył, że pieniądze wziął dla siebie – mówił adwokat na antenie TVP3 Szczecin.



Do sytuacji miało dojść w 2014 r. Dla Arkadiusza Marchewki, posła PO i kandydata KO do Sejmu, to argument za tezą, że oskarżenia są motywowane politycznie.



– Jest ostatnia prosta kampanii wyborczej i niektórym może po prostu zależeć, żeby innych zdyskredytować. Nie wiem, czemu to ma służyć. Jestem zdziwiony, dlaczego to się dzieje akurat teraz, a nie wcześniej, skoro – jak ten pan rzekomo mówi – miało to miejsce ładnych parę lat temu. Stawiam duży znak zapytania na tej sprawie – oświadczył Marchewka.



Mec. Śmierzyński wyjaśnił, że przed laty liczył na dobrą współpracę z ówczesnym prezydentem Kołobrzegu, dlatego wówczas zignorował sprawę. Dziennikarzowi TVP3 Szczecin wytłumaczył też, dlaczego powrócił do niej teraz.

#wieszwiecej Polub nas

– Ten incydent z panem Gromkiem potraktowałem jako marginalny, ponieważ uważałem, że możemy wspólnie wiele zrobić dla Kołobrzegu. Jednak w trakcie procedowania przez 5 lat, okazało się, że pan Janusz Gromek jest człowiekiem dwulicowym, niewiarygodnym, a wręcz szkodnikiem społecznym – przekonywał prawnik.Konkurenci polityczni Gromka – zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i z Lewicy – zwracają uwagę, że mógłby on skorzystać z faktu, iż sprawa wypłynęła w czasie kampanii. Jeśli zarzuty są nieprawdziwe, tryb wyborczy umożliwia błyskawiczne oczyszczenie się z nich. Prawnicy byłego prezydenta Kołobrzegu wciąż pracują jednak nad pozwem w trybie prywatno-skargowym. Taka sprawa może potrwać co najmniej kilka miesięcy.

– Może pójść w trybie wyborczym. Na jego miejscu, jak każdy kandydujący, skorzystałbym z tego trybu. Natomiast nie rozumiem, dlaczego on tego nie robi. W mojej subiektywnej ocenie jest tak, jak mówi druga strona – skomentował tę decyzję Krzysztof Zaremba, poseł PiS i kandydat Zjednoczonej Prawicy do Sejmu. Dodał, że zarzuty stawiane Gromkowi to obok afer Stanisława Gawłowskiego i Olgierda Geblewicza jeden z poważnych problemów zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej.



– Jeżeli jest czysty i nie ma nic na sumieniu, nikt nie ma prawa mu nic zarzucić, to powinien pójść w ten tryb wyborczy, żeby jak najszybciej wyjaśnić tę sytuację, żeby wyborcy mogli podejmować decyzję zgodnie z prawdą – wskazał Sebastian Bednarski z partii Razem, również kandydat do Sejmu, ale z Lewicy.



Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Gromka, jakie Śmierzyński złożył w prokuraturze, dotyczy sprzedaży jego mocodawcy ponad hektarowej działki z możliwością zabudowy 25 proc. powierzchni. Tak zapisano w akcie notarialnym, ale plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza zabudowę do 16 proc., zaś miasto nie zmienia tego zapisu.



Firma czuje się oszukana i nie wyklucza pozwu o wielomilionowe odszkodowanie. Wojewódzki sąd administracyjny przyznał rację inwestorowi. Miasto odwołało się od wyroku.