Mamy złoto na MŚ! Paweł Fajdek najlepszy w rzucie młotem

Paweł Fajdek znów najlepszy! Urodzony w Świebodzicach lekkoatleta po raz czwarty z rzędu zdobył złoty medal mistrzostw świata. Prowadził od początku finałowych zawodów w Katarze i zwyciężył w pełni zasłużenie. Jako jedyny młociarz zdołał uzyskać wynik powyżej 80 metrów. Fajdek miał powody do zadowolenia, z kolei niepocieszony był Wojciech Nowicki, który zawody skończył na czwartym miejscu.

Nowicki i Fajdek byli liderami światowych list, co więcej – to oni oddali 12 najdalszych rzutów w tym sezonie. Wydawało się, że walka o złoty medal będzie wewnętrzną sprawą pomiędzy Polakami.



To jednak nie był wieczór Nowickiego. Zaczął w nie najlepszym stylu z wynikiem 76,25 m. Dawało to wprawdzie miejsce na podium, ale spodziewaliśmy, że białostoczanin będzie ciskał młotem ponad 80 metrów.



Zawody trwały, a nic takiego nie miało miejsca. Najlepszą próbą 30-latka była ta w trzeciej kolejce. Wynik jednak nie został zaliczony, bo Nowicki wyszedł poza pole rzutowe. Przed swoim czwartym rzutem Nowicki był dopiero szósty. Rzucił 77,42 m, ale to dało zaledwie awans na czwarte miejsce.



Rywalizacji ze spokojem mógł się przyglądać Fajdek.

- Jestem dobrej myśli, przyjechałem bronić złotego medalu i mam zamiar tego dokonać - mówił po eliminacjach Fajdek. Jak powiedział, tak zrobił. Dwukrotny mistrz świata regularnie słał młot w granicach 80 metrów. Najlepsza była jego czwarta próba, gdy sędziowie zmierzyli mu odległość 80,50 m.

A za plecami naszego zawodnika rywalizacja trwała w najlepsze. W czwartej serii Quentin Bigot o zaledwie centymetr przeskoczył Węgra Bence Halasza. Medal zaczął się wymykać Nowickiemu z rąk, a gdy spalił przedostatni rzut, ze spuszczoną głową wyszedł z koła.



Przed ostatnią, szóstą kolejką mieliśmy kilka minut przerwy, bo w tym czasie rozgrywano finał biegu na 200 metrów kobiet.



Chwila oddechu i krótka pogadanka z trenerką nie pomogła Nowickiemu. Trzeci zawodnik igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro wprawdzie oddał najdalszy swój rzut, 77,69 m, ale to było za mało, aby zdobyć trzeci z rzędu medal na mistrzostwach świata.



Po Nowickim do koła weszli Węgier i Francuz, ale widać było, że nie ma w nich determinacji, aby rzucić rękawicę Fajdkowi. Tym samym związany z Agrosem Zamość zawodnik zapisał na swoim koncie kolejne mistrzostwo świata. Po triumfach w Moskwie, Pekinie i Londynie wróci do Polski ze złotem z Kataru.



Fajdkowi triumf mógł odebrać już tylko Bigot, ale rzut powyżej 80 metrów był ponad jego siły.