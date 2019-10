Pięć osób zginęło w katastrofie zabytkowego samolotu

Co najmniej pięć osób zginęło w katastrofie samolotu bojowego B-17 z czasów drugiej wojny światowej, który rozbił się w środę na lotnisku Bradley w amerykańskim stanie Connecticut – poinformowały miejscowe władze. Czterosilnikowy amerykański bombowiec, nazywany „latająca fortecą”, uderzył w budynek serwisowy na międzynarodowym lotnisku Bradley kilka minut po starcie.

Na pokładzie historycznej maszyny było 10 pasażerów i trzech członków załogi. Jak poinformował komisarz ds. bezpieczeństwa publicznego w stanie Connecticut James Rovella, część osób na pokładzie ma ciężkie poparzenia i „ofiary bardzo trudno zidentyfikować”.

samolotu korzystała Collings Foundation, zajmująca się edukacją, która w tym tygodniu sprowadziła maszynę na lotnisko znajdujące się w pół drogi między Hartford a Springfield.



Piloci w kilka minut po starcie zameldowali problem, bo samolot nie nabierał wysokości. Stracili kontrolę nad schodzącą w dół maszyną, która uderzyła w budynek serwisowy. Dane lotu wskazują, że samolot był w powietrzu około pięciu minut i osiągnął wysokość 244 metrów. #wieszwiecej Polub nas

DEVELOPING: A World War II plane has crashed at Bradley International Airport in Connecticut. https://t.co/2eHoB501jF — ABC News (@ABC) October 2, 2019

Collings Foundation podała, że ten sam samolot rozbił się wcześniej w 1987 r. podczas pokazów lotniczych w pobliżu Pittsburgha i kilka osób odniosło wtedy obrażenia; samolot przeszedł po tym wypadku remont.

BREAKING: World War II-era plane crashes at Bradley International Airport in Connecticut; reports of multiple injuries pic.twitter.com/YjsNIt1da7 — BNO News (@BNONews) October 2, 2019