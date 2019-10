Ojciec, który pochował dziecko: Budka postąpił haniebnie. Polacy to ocenią

– Dla mnie to, co zrobił Budka, wykorzystując chore dziecko do kampanii wyborczej, jest po prostu hańbą i skandalem – oświadczył w programie „Minęła 20” Robert Telus. Poseł ziemi opoczyńskiej z Prawa i Sprawiedliwości jest jednocześnie ojcem, który przez pięć lat zmagał się z chorobą swojego dziecka; po latach walki z chorobą zmarło.

– Chcę potwierdzić to jako ojciec, który wychowywał i wychowuje 10 dzieci; chcę powiedzieć to jako ojciec, który zmagał się z wielka chorobą dziecka, które odeszło. Dla mnie to, co zrobił Budka, wykorzystując chore dziecko do kampanii wyborczej, jest po prostu hańbą. To co on zrobił jest skandalem – mówił polityk PiS.



– Nie można dziecka, a jeszcze do tego choroby dziecka, wykorzystywać w kampanii wyborczej. Współczuję rodzicom, współczuję mamie tego dziecka – dodał poseł Telus.



Polityk ocenił, że postępowanie posła PO to ilustracja sposobu, „w jaki „Platforma Obywatelska prowadzi kampanię wyborczą”. Określił metody tego rodzaju mianem niedozwolonych. – Myślę, że wyborcy ocenią to zachowanie – stwierdził.



– Po drugie Borys Budka pokazał, że nie są wiarygodni. Opierają całą kampanię wyborczą na kłamstwie. Nie wybaczę; myślę, że rodzice, którzy zmagają się z chorobą dziecka, nie wybaczą posłowi Budce wykorzystywania w kampanii tak wrażliwej sprawy – powiedział.

źródło: TVP Info

Na uwagę senatora Grzegorza Napieralskiego (PO-KO, dawniej SLD) o emocjach towarzyszących jego wypowiedzi, poseł Telus przypomniał, że mówi o własnym trudnym doświadczeniu.– Mówię emocjonalnie, bo to przeżyłem. Walczyliśmy z chorobą dziecka pięć lat, po pięciu latach odeszło. Wiem, co czują rodzice, którzy walczą z chorobą dziecka – wyjaśnił.Podczas wyborczej debaty w TVP Borys Budka pokazał zdjęcie dowodu sprzedaży leku dla dzieci po przeszczepie, opiewającego na kwotę ponad 2 tys. zł. Oskarżył rząd, że zamiast refundować leki, przyznaje nagrody ministrom. Okazało się, że lek jest refundowany i kosztuje 3,20 zł.