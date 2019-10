Wybiórcze działania i „tajemna” wiedza posła Brejzy podczas prac komisji Amber Gold

W czasie prac sejmowej komisji śledczej ds. afery Amber Gold poseł Krzysztof Brejza wybiórczo cytował fragmenty oskarżonych Marcina i Katarzyny P.; miał również „tajemną” wiedzę na temat prawdziwości przekazanych przez ABW stenogramów – powiedziała Małgorzata Wassermann, była przewodnicząca komisji, w której prace zaangażowany był również Brejza. Posłanka wskazała także na korelację czasową rozpoczęcia prac komisji i kłamliwego wpisu SokuzBuraka na jej temat.

Pod koniec 2016 r. w internecie opublikowano grafikę zawierającą informacje o aborcji, którą posłanka miała rzekomo przeprowadzić w wieku 18 lat. Wiadomość okazała się zmanipulowana, a cytat – nieprawdziwy. Wasserman próbuje od tamtej pory pozwać osobę stojącą za tym wpisem, jednak Facebook utrudnia poznanie tożsamości autora grafiki.



Posłanka PiS wskazała jednak na „sekwencję czasową” pojawienia się kłamliwej informacji z rozpoczęciem prac komisji ds. afery Amber Gold Krzysztof Brejza z PO. Przypomniała przy tym informacje – ujawnione przez portal tvp.info – że Brejza stał za farmą trolli działającą w inowrocławskim ratuszu. Kierowani przez niego pracownicy „wydziału nienawiści” produkowali tam nieprawdziwe i szkalujące oponentów politycznych wiadomości.



– Proszę sobie połączyć te fakty: SokzBuraka, mój kolega z komisji i ta nieprawdziwa informacja o mnie – powiedziała Wassermann.



Opowiedziała również o kulisach prac komisji ds. Amber Gold, przytaczając m.in. wydarzenia z przesłuchania Sławomira Nowaka, ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w gabinecie Donalda Tuska.

Poseł Brejza pytał świadka m.in. o treść wiadomości SMS Marcina P. do żony, Katarzyny P. Cytował: „Musimy się spieszyć, bo jest odwołany prezes urzędu ds. lotnictwa cywilnego”.



Chodziło o prezesa instytucji mianowanego jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, co miało wskazywać na związek nominata tej partii z aferą Amber Gold. Poseł Brejza nie zacytował jednak treści całej wiadomości, której drugie zdanie brzmiało: „Nowy też jest nam przychylny”. Wymiany prezesów urzędu dokonał właśnie ówczesny minister Nowak.



Jak zaznaczyła Wassermann, nie wiadomo także, w jaki sposób Brejza trafił na tego „właściwego” SMS-a, bo członkowie komisji całą korespondencję mailową i SMS-ową Marcina i Katarzyny P. dostali niedługo przed przesłuchaniem Nowaka.



– Jednocześnie (Brejza – red.) był we wszystkich miejscach, w Sejmie i na konferencjach, a ja byłam oddelegowana tylko do tej komisji i nie zdążyłam dojść do końca przy tych tysiącach maili i SMS-ów – stwierdziła.

Poseł PO miał również „tajemną” wiedzę, który z dwóch stenogramów z podsłuchów małżeństwa P. – dostarczonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego – jest prawdziwy. Zapisy różniły się od siebie, choć miały być identyczne.

– Wszyscy członkowie komisji zostali zaskoczeni, a poseł Brejza mówi, który jest prawdziwy. I miał rację. Pytanie tylko, skąd o tym wiedział? – zastanawia się Wassermann.



Była szefowa komisji śledczej ludzi stojących za aferą ds. Amber Gold ocenia jako „zorganizowaną grupę przestępczą okradającą Polaków”. – To była potężna grupa o potężnych możliwościach, która wyciągnęła Marcina P. z więzienia i kazała mu wykonać zadanie – powiedziała.



Jak można było do tego zadania „ściągnąć syna urzędującego premiera”? – Ja określam rządy Donalda Tuska, że to było „ja nic nie mogę”, „nic nie wiedziałem”, „nikt mi nic nie powiedział”, „z gazety się dowiedziałem” – skomentowała posłanka podkreślając, że w całej sprawie jest dużo „zadziwiających rzeczy”.



Jedną z nich jest to, w jaki sposób Marcin P., człowiek z dziewięcioma wyrokami, przekonał sąd, że musi opuścić więzienie, by zająć się żoną i stosunkowo – jak mówiła Wassermann – młodą teściową.



– Przekonywał, że im (kobietom – red.) będzie się źle żyło, bo będą miały niską stopę życiową, jeśli on zostanie w więzieniu, więc on musi wyjść i pracować, odbudować dom, który ewentualnie się spalił – relacjonowała była szefowa komisji.



– To jest w praktyce poza Gdańskiem niemożliwe. Mogę to powiedzieć z dużego doświadczenia, jeśli chodzi o tego typu sprawy sądowe – oceniła Wassermann.