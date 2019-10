Producent baterii do aut elektrycznych wybuduje w Polsce fabrykę

Koreański inwestor, SK Innovation, ponad 1 mld zł zainwestuje w fabrykę separatorów do baterii do aut elektrycznych. Do końca 2021 r. zatrudni co najmniej 300 pracowników. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przyznało przedsiębiorstwu grant, który ma wesprzeć projekt.

– Polska stawia na inwestorów, którzy wzmacniają nasz ekosystem gospodarczy o wysoko zaawansowane technologie – powiedział podczas podpisania umowy o grant Jerzy Kwieciński, minister finansów, inwestycji i rozwoju.



– Fabryka separatorów do baterii, w którą SK Innovation zainwestuje ponad 1 mld zł to nie tylko stabilne i wysoko płatne miejsca pracy. To przede wszystkim transfer nowoczesnych technologii oraz wzrost wiedzy i umiejętności pracowników. Co ważne także uczniów i studentów śląskich szkół oraz uczelni, z którymi inwestor rozpocznie współpracę – dodał minister.



SK Innovation jest jedną z największych południowokoreańskich firm z sektora energetyczno-chemicznego. Zajmuje się przetwarzaniem substancji ropopochodnych, produkuje środki chemiczne, a także baterie do samochodów elektrycznych oraz ich komponenty.



SK Innovation zainwestuje pierwszy raz w Polsce. Do końca 2021 r. zatrudni co najmniej 300 pracowników. W nowym zakładzie, który powstanie na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej, inwestor będzie produkował 470 mln m2 separatorów do baterii litowo–jonowych dla samochodów elektrycznych – przypomniał dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE). Obecnie w swojej fabryce w Korei SK Innovation produkuje 360 mln m2 separatorów.

źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Financial Times uznał KSSE za najlepszą strefę ekonomiczną w Europie w latach 2015-17 i lidera wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych, jeśli chodzi o liczbę przyciąganych inwestycji i tworzone nowe miejsca pracy.Firmy działające w KSSE – złożonej z centrali w Katowicach oraz podstref: gliwickiej, jastrzębsko-żorskiej, tyskiej i sosnowiecko-dąbrowskiej zainwestowały już ponad 36 mld zł i utworzyły 80 tys. miejsc pracy.