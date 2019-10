„Pragnęła zemsty” wobec „tej władzy”. Nie będzie dyscyplinarki dla sędzi Kamińskiej

Rzecznik dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego umorzył postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi tego sądu w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej w związku z jej krytyczną wypowiedzią dotyczącą m.in. działań rządu PiS – przekazał wydział informacji sądowej NSA.

Chodzi o wypowiedź z połowy stycznia tego roku podczas konferencji „Jak przywrócić państwo prawa”, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego.



Sędzia kamińska mówiła wtedy, że „tak irytuje ją arogancja tej władzy, ta bezczelność, to lekceważenie”, że „pragnie zemsty”. Oceniła również, że „w ramach obowiązującej konstytucji i tego, co da się z niej wyinterpretować, można bardzo wiele rzeczy naprawić”.



Postępowanie dyscyplinarne w sprawie tej wypowiedzi zostało wszczęte przez rzecznika dyscyplinarnego NSA w marcu. W środę wydział informacji sądowej NSA poinformował, że „w sprawie Ireny Kamińskiej rzecznik dyscyplinarny NSA postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2019 r. umorzył postępowanie”.

W styczniu niedługo po konferencji Fundacji Batorego stanowisko w sprawie wypowiedzi sędzi Kamińskiej zajęła Krajowa Rada Sądownictwa. Wystąpiono wówczas do rzecznika dyscyplinarnego NSA o przeprowadzenie pełnego postępowania dyscyplinarnego zakończonego wnioskiem o ukaranie sędzi w związku z jej publiczną wypowiedzią.



KRS zaznaczyła, że „jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej jest prezentowanie przez sędziego odpowiedniego poziomu moralno-etycznego”.



„Sędzia, jak każdy obywatel, ma prawo do posiadania własnych przekonań polityczno-ideowych, do wyznawania religii lub do bezwyznaniowości, lecz nie może czynić z tego okoliczności wpływającej na sprawowanie urzędu” – podkreśliła Rada.



W styczniu zeszłego roku sędzia Kamińska na własny wniosek przeszła w stan spoczynku. Wyraziła przekonanie, że jej wypowiedź nie daje podstaw do wszczęcia wobec niej postępowania dyscyplinarnego.

