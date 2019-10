Brejza przyłapany na kłamstwie. Zarzucił TVP, że zrobiła ustawkę

Szef kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza skłamał na Twitterze. Po konferencji w Koszalinie, podczas której jeden z mieszkańców zarzucił mu, że jest oszustem, polityk napisał, że „usłużna TVPis zrobiła ustawkę z oburzonym w cudzysłowie obywatelem”. Zapytany przez dziennikarzy TVP3 Szczecin, jakie ma na to dowody, udzielił wymijających odpowiedzi.

Na konferencji Krzysztofa Brezjy w Koszalinie jeden z mieszkańców nazwał go oszustem. Polityk zakończył wówczas spotkanie, stwierdzając, że jest to przykład „nienawiści, do jakiej doprowadziło PiS”.



Następnie Brejza zamieścił wpis na Twitterze, w którym zarzucił Telewizji Polskiej, że oburzony mieszkaniec był podstawiony.



Dziennikarze TVP3 Szczecin zapytali mężczyznę o powody jego wzburzenia.



– Brejza to jest szef hejtu w Polsce. Nie wiecie o tym? Co oni dla Polski zrobili? Rozkradli Polskę. To trzeba ludziom uświadomić – odpowiedział mieszkaniec miasta Zbigniew Musiał.

W Koszalinie, jak zawsze usłużna TVPis, robi ustawkę z „oburzonym obywatelem”. Schemat jak za komunizmu. Tylko wykonanie w cyfrowej technice��#SilniRazem #JedziemyJedziemy — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 26, 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP3 Szczecin, Twitter

Następnego dnia po konferencji dziennikarze TVP3 Szczecin starali się dowiedzieć od Krzysztofa Brejzy, dlaczego zamieścił na Twitterze fałszywe informacje.– Szanowni państwo, od momentu, w którym uruchomiliście potężną machinę hejtu pisowskiego przeciwko mnie, mojemu tacie, nawet mojej mamie, z państwem nie rozmawiam – odparł szef kampanii wyborczej KO.Wspierał go poseł PO Sławomir Nitras. – To wy kłamiecie – rzucił w stronę dziennikarzy.Po kilku dniach dziennikarze TVP3 Szczecin ponownie dotarli do Musiała, którego poprosili o komentarz w sprawie rzekomej ustawki.– Nieprawda! Proszę nie wymieniać tego nazwiska, bo mnie ono denerwuje. Taki głupio-mądry, przepraszam, że tak mówię – stwierdził mężczyzna. Dodał, że na konferencji znalazł się przez przypadek; szedł kupić bilet na pociąg, gdy nagle zobaczył Brejzę.– To była moja suwerenna decyzja na przegonienie tych złodziei – tłumaczy mężczyzna.