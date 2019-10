Kapitan samolotu, którego 41 pasażerów spłonęło, stanie przed sądem

Kapitan rosyjskiego Superjeta, który spłonął na moskiewskim lotnisku stanie przed sądem – podało Radio Svoboda. Do katastrofy doszło w maju. W pożarze, który wybuchł na pokładzie maszyny, życie straciło 41 osób.

Suchoj Superjet 100 wystartował z lotniska Szeremietiewo; kilka minut później załoga poinformowała o kłopotach technicznych.



Maszyna zawróciła i w trakcie awaryjnego lądowania stanęła w płomieniach. Według prokuratorów Komitetu Śledczego kapitan samolotu, 43-letni Denis Jewdokimow, naruszył procedury i popełniając błędy, doprowadził do katastrofy.



Mężczyźnie grozi do siedmiu lat łagru.



Rosyjskie media przypominają, że o „błędach pilotów” eksperci informowali już kilka godzin po katastrofie. Do takiego wniosku doszli też eksperci Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego. Specjaliści w swoim raporcie zwrócili uwagę, że maszyna podeszła do lądowania pod zbyt ostrym kątem i ze zbyt dużą prędkością.

