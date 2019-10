Brytyjczycy zainteresowani uczestnictwem w Centralnym Porcie Komunikacyjnym

– Brytyjskie firmy zrzeszone w British Aviation Group (BAG) są zainteresowane uczestnictwem w Centralnym Porcie Komunikacyjnym – poinformował dyrektor komunikacji i PR spółki CPK Konrad Majszyk. Jak dodał, do BAG należą firmy, które budowały między innymi lotniska w Seulu i Stambule.

– Zrzeszone w BAG brytyjskie firmy są zainteresowane uczestnictwem w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Mają one ogromne doświadczenie i kompetencje w budowie największych lotnisk na świecie, np. w Stambule, Seulu, Singapurze i Pekinie – powiedział Majszyk.



Przedstawiciele spółki uczestniczą w Londynie w dwudniowych warsztatach zorganizowanych przez BAG, a także przez brytyjski departament handlu międzynarodowego oraz Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie.



– Udział w warsztatach spółki CPK z całą pewnością zaprocentuje w przyszłości. W trakcie tych dwóch dni od projektantów ze światowej ligi dowiedzieliśmy się, z jakimi wyzwaniami spotkali się przy projektowaniu innych portów i na co zwracali uwagę na etapie ich planowania – wyjaśnił przedstawiciel CPK.



– Jesteśmy na wstępnym etapie przygotowań do projektowania i budowy CPK. Naszym celem jest weryfikacja założeń koncepcyjnych CPK, uzgodnienie ich z potrzebami przyszłych użytkowników, a następnie wprowadzenie korekt – dodał.

Jak wskazał, obecnie największe porty lotnicze powstają w Azji. – Brytyjski sektor projektowo-wykonawczy jest zaangażowany w te inwestycje. Dlatego chcemy od Brytyjczyków czerpać doświadczenia – powiedział.



Konrad Majszyk wyjaśnił, że Brytyjczycy podzielili się swoimi doświadczeniami m. in. na temat budowy infrastruktury lotniskowej, w tym budowy pasów startowych, terminali, dróg kołowania, a także powiązaniem infrastruktury lotniskowej z siecią dróg i kolei.



Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy „Solidarność”, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo – ok. 100 mln.W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.