Nieoficjalnie: wysłuchanie Wojciechowskiego przed PE tydzień wcześniej niż planowano

Termin ponownego wysłuchania przed Parlamentem Europejskim Janusza Wojciechowskiego, polskiego kandydata na komisarza ds. rolnictwa, został przyspieszony; ma się ono odbyć 7 października – poinformowała korespondentka TVP w Brukseli Dominika Cosic, powołując się na nieoficjalne informacje. Pierwsze wysłuchanie Polaka, we wtorek, został źle ocenione i deputowani postanowili, że będzie musiał pisemnie odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

Zgodnie z ustaleniami korespondentki Telewizji Polskiej Wojciechowski otrzymał sześć pytań z Parlamentu Europejskiego i dwa dni na odpowiedź. Dopiero po tym odbędzie się jego ponowne wysłuchanie w PE; najbardziej prawdopodobnym terminem jest poniedziałkowe popołudnie, 7 października.



Początkowo miało się ono odbyć 14 października, skąd więc ten pośpiech? W kuluarach PE mówi się, że to rezerwa czasowa, gdyby kandydatura Wojciechowskiego odpadła, a w konsekwencji – by Polska miała czas na przygotowanie innego kandydata – relacjonuje Cosic. Dodaje, że europarlamentarzyści chcą do 15 października zakończyć wysłuchania.



Dodatkowe pytania czekają także Szwedkę Ylvę Johansson, która ma odpowiadać za sprawy wewnętrzne. Od tego zależy, czy zostanie zaproszona na dodatkowe wysłuchanie.

