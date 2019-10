„Nie ryzykuj”. PiS opublikowało nowy spot mobilizacyjny [WIDEO]

Nie ryzykuj, 13 października obroń swoje prawa do programu 500 Plus, 300 Plus, do 13. i 14. emerytury, niższego wieku emerytalnego. Głosuj na Prawo i Sprawiedliwość – słyszymy w nowym spocie mobilizacyjnym PiS, który został opublikowany w internecie.

– Obroń swoje prawo do decydowania o wychowywaniu dzieci. „Nie” dla seksualizacji dzieci. Do obniżonych podatków PIT, CIT i zero PIT dla młodych. Do równych dopłat dla rolników. Do bezpieczeństwa. Stop nielegalnej migracji – mówi lektor w spocie.



– Nie pozwól, by inni zadecydowali za ciebie. 13 października głosuj na Prawo i Sprawiedliwość – podsumowuje lektor.



Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.





