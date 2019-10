„Podwójne standardy w PE”. O zachowaniu europosłów opozycji wobec Wojciechowskiego

Polski kandydat do teki komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski nie dostał po wysłuchaniu pozytywnej oceny od Parlamentu Europejskiego. Będzie musiał odpowiedzieć na dodatkowe pytana europosłów. – To efekt stosowania podwójnych standardów, m.in. przez opozycyjnych deputowanych z Polski – ocenił w rozmowie z portalem tvp.info europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.

Polski deputowany do PE powiedział, że europosłowie opozycji „atakują polskiego kandydata” i „krzyżują kandydaturę Wojciechowskiego”, a jednocześnie „głośno milczą, gdy chodzi o kandydatów z innych krajów – nawet, jeśli są kontrowersyjni”.



– Czasem europosłowie opozycji rozsyłają maile, by nie głosować na polskich kandydatów – jak Robert Biedroń; inni atakują polskiego kandydata – jak Jarosław Kalinowski; ale czasem też wyniośle milczą, gdy wydaje się, że mają okazję, by się wykazać i powalczyć o te standardy, o których mówią – ocenił Ryszard Czarnecki.



Didier Reynders, kandydat na komisarza ds. sprawiedliwości, otrzymał pozytywną ocenę Parlamentu Europejskiego. Podczas wysłuchania opowiedział się za odbieraniem unijnych funduszy krajom, które nie przestrzegają zasad praworządności.



Belg przeciw Polsce i Węgrom



Belg mówił m.in., że jest za kontynuowaniem procedury związanej z artykułem 7. unijnego traktatu przeciwko Polsce i Węgrom.



Europoseł Andrzej Halicki z PO pytał Belga w czasie wysłuchania o to, jak zapewnić przestrzeganie praworządności w niektórych krajach UE, które ją łamią. Dopytywał, czy Reynders planuje dodatkowe środki dotyczące praworządności, których chciałby użyć.

Kandydat na komisarza UE odpowiedział, że takim środkiem może być warunkowość wypłaty środków z budżetu unijnego. Chodzi o uzależnienie ich wypłaty od przestrzegania praworządności.

– Można byłoby pewne środki zamrozić w momencie, gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdy dane państwo członkowskie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, jeśli chodzi o praworządność. (...) To pozwoliłoby na silną reakcję w przypadku stwardzenia nieprawidłowości – mówił Belg.



Wojciechowski na dodatkowe pytania będzie musiał odpowiedzieć pisemnie. Od tego zależy, czy zostanie zaproszony na dodatkowe wysłuchanie.



Europoseł Ryszard Czarnecki w rozmowie z portalem tvp.info ocenił, że przesłuchania w PE mają „bardzo silny wymiar polityczny”. Wskazał m.in. na wysłuchanie desygnowanej na komisarza ds. partnerstw międzynarodowych Jutty Urpilainen z Finlandii, która na część pytań odpowiadała ogólnikami, na inne – jak te dotyczące wpływu brexitu na sytuację międzynarodową UE – w ogóle odmówiła odpowiedzi.



Zdaniem Czarneckiego to oczywiste, że nie chciała, by jej odpowiedź podzieliła europosłów, przez co mogliby na nią nie zagłosować. Czarnecki dziwi się, że taka sytuacja jest „akceptowana przez wszystkich”, a ogólnikowe odpowiedzi na niektóre tematy udzielane przez Wojciechowskiego są krytykowane. – To podwójne standardy – podkreślił parlamentarzysta PiS. Jak przyznał, bardzo zaskoczyło go to, że w czasie wtorkowego przesłuchania polskiego kandydata, jednym z najostrzej krytykujących go był Jarosław Kalinowski z PSL.



Wybór Wojciechowskiego w interesie polskich rolników



– Nie bardzo rozumiem, bo w interesie polskich rolników jest, by Janusz Wojciechowski objął tekę komisarza ds. rolnictwa jak najszybciej. Po to chociażby, by mieć wpływ na przygotowanie lepszego budżetu na wspólną politykę rolną, niż jest to obecnie – stwierdził Czarnecki.



Kalinowski zapytał Wojciechowskiego o propozycję KE, aby w przyszłym unijnym budżecie wypłata funduszy UE była uzależniona od spełnienia przez określony kraj warunków praworządności i dyscypliny finansowej. Polityk PSL wskazał, że gdyby propozycja weszła w życie i gdyby została zastosowana wobec jakiegoś kraju członkowskiego, z powodu blokady dopłat ucierpieliby na niej rolnicy. Pytał polskiego kandydata o zdanie na ten temat.

Wojciechowski w odpowiedzi przytoczył krytyczną opinię Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczącą tej propozycji. Wskazywał, że ETO zwrócił uwagę m.in. na niejasne kryteria i uznaniowość projektu.



– Nie jest moją rolą ocena wniosku Komisji, ale w ocenie ETO ten wniosek nie jest dobrze przygotowany – wskazał. Zaznaczył też, że tę kwestię będzie musiała przedyskutować nowa Komisja Europejska, a opinia ETO „powinna być poważnie rozważona”.



W czasie przesłuchania wróciła także sprawa rozliczeń Wojciechowskiego z Parlamentem Europejskim, mimo że sprawę wyjaśnił już Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych uznając, że Polak zwrócił wszystkie sporne środki do PE. Mimo to część europosłów pytała o tę kwestię.



Podwójne standardy



Jak zauważył Ryszard Czarnecki, podobne pytania nie padły wobec kandydata na komisarza ds. sprawiedliwości z Belgii, wobec którego pojawiły się także zarzuty korupcyjne. Reynders odniósł się jednak do sprawy w czasie swojego wysłuchania.



Zarzuty o pranie pieniędzy w Demokratycznej Republice Konga wysuwał były członek belgijskich służb bezpieczeństwa, który nie przedstawił jednak żadnych dowodów. Kandydat na komisarza powiedział, że to oskarżenie było „złośliwym atakiem”.



– Nikomu nie życzę, aby musiał przechodzić przez to, przez co ja muszę przechodzić – wskazał.