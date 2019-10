Poseł PiS: Docierają do nas sygnały, że nad Wisłą składowane są odpady z budowy metra

Docierają do nas sygnały o tym, że nad Wisłą, w obszarze Natura 2000 składowane są odpady z budowy metra – powiedział na konferencji prasowej poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Lisiecki. Dodał, że w pobliżu mostu Świętokrzyskiego znajduje się gruz i rury niewiadomego pochodzenia.

– Udałem się nad Wisłę w okolice Mostu Świętokrzyskiego, aby sprawdzić, jak wygląda tam sytuacja. Zrobiłem też kilka zdjęć m.in. barierek, które zostały naruszone tak, aby samochody ciężarowe mogły tamtędy przejeżdżać – powiedział.



Poseł wyjaśnił, że w tym miejscu znajduje się też brama wjazdowa, która jest zamknięta, co miałoby sugerować, że ktoś próbuje tam wjeżdżać bez zgody osób, które tym obszarem powinny zarządzać.



Lisiecki zaznaczył, że w okolicach mostu Świętokrzyskiego zauważył m.in. zbrojony beton oraz składowisko rur. – Pytanie, skąd te rury pochodzą i kto je tam umieścił – dodał.



– Obszar Natura 2000 jest obszarem, na którym nie powinny tego typu zjawiska występować i pytanie, czy ratusz ma pokrycie w fakturach tego, że odpady z budowy metra są składowane i utylizowane, czy też jest to taka sytuacja, że faktury może i są, a osoby, które są za to odpowiedzialne, składują to w nieodpowiednim miejscu – mówił.

źródło: pap

Szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w warszawskiej radzie miasta Cezary Jurkiewicz zaznaczył, że oczekuje od prezydenta stolicy odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że odpady z budowy metra – zmiękczane ogromną ilością chemikaliów – były transportowane nie nad Wisłę, ale – jak powiedziano – zrzucane do Wisły.– To jest kolejna rzecz po tej katastrofie związanej z „Czajką”, która może być bardzo groźnym zjawiskiem dla mieszkańców Warszawy, ale również mieszkańców tych, którzy żyją na północ od Warszawy – powiedział.