3,5 tys. zł z rocznego budżetu miasta na obronę cywilną. Radni PiS: Bulwersujące

Przeznaczenie kwoty 3,5 tys. zł z rocznego budżetu miasta na funkcjonowanie obrony cywilnej jest bulwersujące – ocenił na konferencji prasowej szef warszawskiego klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Cezary Jurkiewicz. Zaapelował również o zwiększenie tych środków i realną pracę z tymi, którzy są w stanie pomagać mieszkańcom.

Jurkiewicz porównał budżet na finansowanie obrony cywilnej ze stutysięcznym – jak zaznaczył – budżetem na proekologiczny projekt związany z wypasem kóz.



– To nie jest wcale śmieszna sytuacja. (...) Jako syn lekarza weterynarii buntuje się przeciwko takiemu stosunkowi do zwierząt – podkreślił.



Radny Filip Frąckowiak zaznaczył, że w poprzednich latach na obronę cywilną stołeczny ratusz przeznaczał kilkanaście tysięcy złotych. – W sytuacji międzynarodowej, w której jesteśmy – na Ukrainie trwa wojna, liczne prowokacje wojsk rosyjskich, nierzadko powtarzające się w Europie zamachy terrorystyczne – nie ma żadnych miejsc, schronień w urzędach, którymi dysponuje miasto stołeczne Warszawa. Bardzo źle to wygląda w szkołach warszawskich, te miejsca są zagospodarowane na różnego rodzaju sklepiki, szatnie. Nie ma tej infrastruktury potrzebnej do schronów – ocenił.

Frąckowiak dodał, że bardzo sporadycznie organizowane są przez miasto ćwiczenia i szkolenia dla młodzieży, czy dla mieszkańców.

To jest sytuacja, która znalazła swoje odbicie także po awarii kolektorów ściekowych oczyszczalni „Czajka”. Widać było, że nie ma takiego zintegrowanego zarządzania – podkreślił. Dodał, że w przyszłej kadencji należy zadbać o podniesienie budżetu zarówno na poziomie warszawskim jak i ogólnopolskim.



Szef sztabu oddziałów terenowych Combat Alert Mateusz Jóźwiak zaznaczył, że społeczeństwo chce działać na rzecz wzmacniania obrony cywilnej kraju, ale nie posiada do tego odpowiednich narzędzi i struktur.



– Nie ma też zainteresowania ze strony Warszawy, aby to robić w sposób komplementarny i jasny. Oddolne inicjatywy spotykają się z częściowym zrozumieniem władz lokalnych – powiedział.



Dodał, że pieniądze jakie są przekazywane na obronę cywilną są w stanie zapewnić drobne pożywienie, albo wodę dla osób chcących udzielić pomocy, ale nie pozwalają na umundurowanie, wyposażenie i wyżywienie.



– W związku z tym stwarzamy realne zagrożenie dla Warszawy w sytuacji, kiedy kryzys naturalny, bądź też związany z analogiczną sytuacją jak „Czajka” może wygenerować potężne szkody, straty i niebezpieczeństwo dla obywateli miasta – ocenił.