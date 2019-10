Bramkarz Górnika Zabrze podejrzany o gwałt. Trafił do aresztu

Dawid K. – bramkarz Górnika Zabrze – trafił do aresztu na trzy miesiące. Jak informuje „Super Express”, zawodnik jest podejrzany o gwałt i grozi mu 10 lat więzienia.

Według informacji gazety, Dawid K. oraz jego znajomy Marcin N. zostali zatrzymani w niedzielę – 29 września – nad ranem. Obaj mieli dopuścić się gwałtu.



– Zatrzymanym mężczyznom przedstawiliśmy zarzut gwałtu. Wnioskowaliśmy też o tymczasowe aresztowanie i sąd przychylił się do tego. Podejrzani zostali aresztowani na trzy miesiące – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Bogusława Szczepanek-Siejka, szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach.



Obaj mężczyźni imprezowali na ul. Mariackiej w Katowicach, znanej z modnych klubów i lokali. Stamtąd mieli przenieść się do pobliskiego mieszkania, do którego zaprosili też kobietę. To właśnie wtedy miało dojść do rzekomego gwałtu.



Prokuratura ze względu na charakter przestępstwa nie udziela na ten temat więcej informacji. Dawidowi K. i jego znajomemu Marcinowi N. grozi do 10 lat więzienia.

