"Nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Czyżby? [WIDEO]

Borys Budka w debacie telewizyjnej, a także kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera oraz lider PO w czasie kampanii parlamentarnej zapewniają, że „nic, co zostało dane, nie zostanie zabrane”. Portal tvp.info sprawdził, jak ta wyborcza obietnica ma się do konkretnych deklaracji polityków KO dotyczących tego, co zrobią z 500 Plus i wieku emerytalnego, jeśli zmieni się władza w Polsce.

Pierwszy raz w przestrzeni publicznej zapowiedź wprowadzenia programu 500 Plus, czyli wsparcia dla rodzin – 500 zł na drugie i kolejne dziecko (w najuboższych rodzinach 500 zł na każde) – padła się w lutym 2014 r.



Pomysłodawcą projektu był prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. – To mają być środki, które będą służyły temu, aby rodziny miały się lepiej – mówił wówczas prezes PiS.



Podczas debaty przedwyborczej w TVP Borys Budka z PO stwierdził, że to właśnie posłowie jego partii „zgłaszali w parlamencie postulat, by 500 Plus objęło wszystkie dzieci i aby nikt nie został wykluczony”. Podkreślił również, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami KO „nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane”.



Wcześniejsze wypowiedzi polityków opozycji są jednak sprzeczne z ich obecną obietnicą wyborczą.



2 kwietnia 2017 r. Adam Szejnfeld z PO przekonywał w programie „Bez retuszu”, że „każdy pracujący człowiek może wziąć kredyt lub pożyczkę i sfinansować swój prywatny program”.

– Ja się boję, że z końcem rządów PiS może się skończyć ten program – mówił polityk o 500 Plus. Adam Szpałka z Nowoczesnej przyznawał natomiast 20 sierpnia 2017 r., że jego ugrupowanie jest za likwidacją świadczeń w ich obecnej formie. W zamian politycy proponują projekt „Aktywna rodzina”.



Polityk dodał, że popiera podwyższenie wieku emerytalnego.



30 września 2019 r. postulat Nowoczesnej o zniesieniu 500 Plus potwierdził w Polskim Radiu Witold Zembaczyński. – No likwidujemy, wprowadzamy „Aktywną rodzinę” – powiedział.



Warto również przypomnieć słowa byłego premiera i lidera PO Donalda Tuska, który stwierdził w maju 2014 r., że projekt 500 Plus mu się podoba, ale z tego co wie, nie ma możliwości sfinansowania takiego programu.



– Ja najchętniej dałbym nie na drugie 500, tylko od pierwszego 1000 zł miesięcznie – mówił wtedy polityk.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

11 maja 2017 r. program 500 Plus został ostro skrytykowany w Onecie przez posła PO Sławomira Nitrasa. Polityk powiedział, że biedne matki, które dzięki świadczeniom odbierają swoje dzieci z domów dziecka, to „skrajna patologia”.Chociaż politycy PO zapowiedzieli już wcześniej, że zamierzają utrzymać program, niejednokrotnie krytykowali jego założenia i beneficjentów. W tym kontekście zastanawiające są ostatnie deklaracje Budki, który jeszcze w sierpniu 2017 r. wypowiadał się negatywnie zarówno o 500 Plus, jak i o obniżeniu wieku emerytalnego.