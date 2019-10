Nie płacił rolnikom nawet przez rok. Gigantyczna kara dla pośrednika

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył maksymalną karę na firmę przetwórczą skupującą owoce od polskich rolników: 8,3 mln zł. Konferencję prasową, na której była ogłaszana decyzja urzędu, przerwał protest związku AGROunia. Związkowcy oskarżyli prezesa UOKiK o nieudolność.

Kara została nałożona na spółkę T.B. Fruit Polska, jedną z największych firm skupujących owoce i produkujących koncentrat jabłkowy w Polsce. Prezes UOKiK Marek Niechciał poinformował, że przedsiębiorca nie dotrzymywał ustalonych przez samego siebie terminów płatności. Z regulowaniem należności zwlekał średnio ponad 100 dni, a najdłuższe opóźnienie wyniosło prawie rok.



Podstawę do nałożenia kary dała ustawa sprzed dwóch lat o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej.



To pierwsza taka kara. UOKiK jednocześnie prowadził postępowanie przeciw innej firmie - Rauch Polska. Wykazało ono, że przedsiębiorca w niejasny sposób ustalał cenę skupu owoców i opóźniał płatności.



Rauch Polska, dzięki temu że współpracował z urzędem i zobowiązał się do zmiany praktyk, uniknął kary finansowej.

Te działania rolnicy z AGROunii uznali za niewystarczające. Jej lider Michał Kołodziejczak określił konferencję prasową urzędu mianem szopki. Skrót UOKiK rozwijał jako „urząd ochrony korupcji i kombinatorstwa”. Mówił, że działania urzędu nie prowadzą do żadnych zmian na rynku.Z zarzutami AGROunii nie zgodził się prezes UOKiKu Marek Niechciał. Powiedział, że związek nie zna wszystkich działań urzędu na rzecz rolników. UOKiK wydał do tej pory w sumie sześć decyzji na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Prowadzi siedem kolejnych postępowań.