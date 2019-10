Czechy: Ruszyło spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej

Budżet UE, brexit, ochrona klimatu i bezpieczeństwo energetyczne, to główne tematy rozpoczętego właśnie spotkania głów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). W czwartek do rozmów prezydentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier dołączą przywódcy Słowenii i Serbii.

Podczas szczytu na zamku w czeskich Lanach prezydenci krajów V4 wezmą udział w trzech sesjach plenarnych i w uroczystym śniadaniu roboczym.



Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że panele dyskusyjne będą poświęcone przede wszystkim sprawom europejskim w związku z rozpoczęciem nowego cyklu instytucjonalnego Unii Europejskiej – wyborem nowego składu Komisji Europejskiej oraz nową obsadą najważniejszych stanowisk w instytucjach UE.



„Prezydenci wymienią poglądy na politykę europejską i będą rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed Europą. Prezydent Andrzej Duda przekaże także wnioski ze swojej ostatniej rozmowy z przyszłym przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem” – poinformował Szczerski.

Jak wskazał, przywódcy będą rozmawiać też o polityce ochrony klimatu, bezpieczeństwie energetycznym oraz wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. W kontekście ustalania wieloletnich ram finansowych na lata 2021-27 – przekazał Szczerski – prezydenci przedstawią oczekiwania swoich państw wobec wielkości środków, jakie mają być przeznaczone na poszczególne dziedziny funkcjonowania UE.

W drugim dniu spotkania do prezydentów państw V4 dołączą prezydenci Słowenii i Serbii, Borut Pahor i Aleksandar Vuczić. Szczerski poinformował, że rozmowy w powiększonym gronie będą dotyczyć przede wszystkim unijnej polityki „otwartych drzwi”, a w szczególności perspektywy rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie.



Szef prezydenckiego gabinetu zwrócił uwagę, że w bieżącym roku zarówno aktywność prezydenta Dudy, jak i całej polskiej dyplomacji koncentruje się właśnie na tym regionie.



Kancelaria prezydenta Czech Milosza Zemana przekazała, że debata prezydentów w formacie V4 skupi się na tematyce unijnej, a zwłaszcza na roli V4 w UE, a także ambicji V4 w obliczu nowych zasad działania UE.



„Szczyt, który odbywa się na początku października, a więc krótko przed planowanym terminem brexitu, będzie okazją do oceny sytuacji i perspektyw, a także do koordynacji stanowisk państw V4” – podkreślono.



Kancelaria czeskiego prezydenta przekazała, że dyskusja będzie dotyczyć innych aktualnych tematów: nowego wieloletniego finansowania w ramach UE, skutków wojen handlowych i celnych USA dla UE oraz globalnej gospodarki, aktualnego stanu projektów infrastrukturalnych. Ponadto w ramach szczytu przewidziano wspomnienie 30 lat, jakie minęły od upadku komunizmu w krajach V4.

Jak przekazano, celem spotkania prezydentów V4 z przywódcami Serbii i Słowenii będzie wyraźne wyrażenie poparcia dla polityki otwartych drzwi.



„Kraje V4 stały się częścią struktur europejskich i transatlantyckich, pomyślnie przeszły proces transformacji społecznej, politycznej i gospodarczej i są gotowe podzielić się swoimi doświadczeniami z partnerami z regionu Bałkanów Zachodnich” – napisano.



„W związku z majowymi informacjami Komisji Europejskiej i w związku z decyzją o otwarciu nowych rozdziałów w negocjacjach (akcesyjnych), Serbia jest pierwszym partnerem z regionu Bałkanów Zachodnich, który spotyka się z krajami V4. Spotkanie ma również pokazać, na jakim etapie są rokowania akcesyjne Serbii z UE, w tym krytyczne uwagi przekazane w ostatnim raporcie przez Komisję Europejską” – zaznaczono.



Czechy od lipca sprawują roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.