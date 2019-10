Niemiecki dziennik: Tusk może zostać szefem Europejskiej Partii Ludowej

Donald Tusk jest faworytem w wyścigu o fotel przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej – twierdzi niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” powołując się na własne ustalenia. Zdaniem „FAZ” z ubiegania się o tę funkcję zrezygnował przewodniczący frakcji EPL w europarlamencie Manfred Weber. Przyczyną był opór wobec nadreprezentacji Niemców wśród piastujących najwyższe funkcje.

Z ustaleń gazety wynika, że powodem rezygnacji pochodzącego z Bawarii Manfreda Webera z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego EPL miał być opór europejskich partii tworzących to ugrupowanie.



Nie chcą one, by politycy pochodzący z Niemiec oprócz stanowiska na czele Komisji Europejskiej mieli jeszcze dwie najważniejsze funkcje w największej partii europarlamentu.



„Faworytem jest ustępujący przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który w listopadzie kończy kadencję. Mówi się, że były polski premier obiecał Daulowi we wrześniu, że wkrótce poinformuje o swoich zamiarach” - pisze konserwatywny dziennik.



Gazeta dodaje, że szef RE ma tę przewagę nad bawarskim chadekiem, że ma doświadczenie w kierowaniu rządem.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Z punktu widzenia EPL miałoby to oznaczać wzmocnienie pozycji ugrupowania na arenie europejskiej, a także powrót do praktyki sprzed 2013 r., kiedy przewodniczącymi frakcji zostawali byli szefowie rządów.Następca Francuza Josepha Daula ma zostać wybrany na listopadowym kongresie EPL w Zagrzebiu.