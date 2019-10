Trzaskowski: Nie ma pieniędzy na 500 Plus. Rzecznik rządu: Absurdalne twierdzenie

Rafał Trzaskowski narzeka, że pieniądze na 500 Plus trafiają do miasta za późno. Oskarża o to ministra finansów. – Twierdzenie, że nie ma środków na następne miesiące, jest absurdalne. To jakby powiedzieć, że szef zakładu pracy nie ma pieniędzy, bo nie wypłaca z góry naszego wynagrodzenia. A przecież wiemy, że będziemy pracować przez cały rok – powiedział portalowi tvp.info Piotr Müller. – Wynagrodzenie jest wypłacane co miesiąc. Podobnie program 500 Plus – skonkludował rzecznik rządu.

Trzaskowski ubolewał na konferencji prasowej, że miasto Warszawa nie otrzymało wciąż przelewu, z którego sfinansuje wypłaty 500 Plus za październik, listopad i grudzień. Prezydent stolicy poinformował, że brakuje w sumie 1,5 mld zł.



13 września Trzaskowski wysłał pismo do premiera i ministra finansów, w którym zwrócił się o „zabezpieczenie wypłat dla beneficjentów programu z m.st. Warszawa do końca 2019 r”.



– To jest element kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski jako polityk Platformy Obywatelskiej wpisuje całą stolicę w jedną stronę sceny politycznej. Sugeruje, że są jakieś problemy z wypłacaniem programu 500 Plus. Tak naprawdę odpowiedzialni za to są włodarze miasta stołecznego Warszawy – mówił rzecznik rządu.



Ze zrozumieniem do obaw prezydenta Warszawy podchodzą inni politycy PO.

– Uważam, że transze powinny być przelewane co najmniej kwartalnie. Tak, żeby samorządy miały bezpieczeństwo, że te pieniądze jednak są, a nie, że dojdą albo nie dojdą. Myślę, że rząd nie dotrzymał terminów, które obiecał samorządom, że te pieniądze będą wpływały regularnie na konta – powiedział nam poseł PO Robert Kropiwnicki.

– Czy do tej pory były z tym jakiekolwiek kłopoty? Czy kiedykolwiek pieniądze nie doszły? – pytaliśmy posła.



– Jak dochodzą w ostatniej chwili, to nie wiadomo czy dojdą, czy nie dojdą. To jest wszystko robione na styk, a nie tak powinno planować się budżety państwa czy samorządu – odpowiedział poseł PO.



– Są pieniądze na 500 Plus dla warszawiaków. Pan Rafał Trzaskowski nie potrafi nimi gospodarować – stwierdził z kolei warszawski radny PiS Filip Frąckowiak.



Co by się stało, gdyby stołeczny ratusz otrzymał pieniądze na cały rok z góry? – Być może bardzo źle zagospodarowałby je. W tej chwili są opóźnienia, które wynikają z opieszałości Urzędu Miasta – stwierdził samorządowiec.



– Obawiamy się, że straszenie Polaków przez Rafała Trzaskowskiego, że nie będzie na 500 Plus, wynika tylko i wyłącznie z tego, że trwa kampania wyborcza, a Rafał Trzaskowski chciałby obarczyć rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialnością za to, że źle gospodaruje pieniędzmi albo że tych pieniędzy nie ma – dodał radny PiS.

Opozycja twierdzi jednak, że na późne przelewy pieniędzy na 500 Plus narzeka wielu samorządowców.



– Generalnie to jest głos samorządów, a nie tylko prezydenta Trzaskowskiego. Obawiają się o 500 Plus, ponieważ te transze są wypłacane bardzo późno. Boją się, czy zdążą wypłacić. To jest logiczne – powiedział poseł PO Grzegorz Furgo.



– Niech rząd wypłaca to w terminie, żeby nie powodowało to jakiś stresów i niepotrzebnych znaków zapytań u samorządowców. Samorządowcy zazwyczaj nie panikują – mówił parlamentarzysta PO.



Zjednoczona Prawica zapewnia jednak, że nie może być mowy o jakichkolwiek opóźnieniach.



– Wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski próbuje przed wyborami wywołać wrażenie, jakoby pieniędzy na program 500 Plus brakowało. Tymczasem system jest taki, że miasto zgłasza zapotrzebowanie i w tym momencie wojewoda mazowiecki przelewa te pieniądze. Robi to z dnia na dzień. Wszystko jest w porządku. Rafał Trzaskowski próbuje w moim przekonaniu wywołać wrażenie, że program 500 Plus nie działa – powiedział nam poseł Paweł Lisiecki z PiS.