Jaruzelska „podszczypuje” Kwaśniewskiego. „Jak mogłeś na mnie głosować?”

Aleksander Kwaśniewski nie zagłosuje w najbliższych wyborach na Monikę Jaruzelską, ponieważ nie chce łamać paktu senackiego, a Koalicja Obywatelska w jego okręgu wystawiła innego kandydata. Były prezydent wyznał przy tym, że w zeszłorocznych wyborach samorządowych głosował na Jaruzelską do stołecznej Rady Miasta. Córka gen. Jaruzelskiego zwróciła mu uwagę, że to niemożliwe.

„Drogi Aleksandrze, jak mogłeś na mnie głosować w wyborach samorządowych 2018, skoro startowałam z okręgu nr 2 [Praga Południe i Rembertów], a Ty głosowałeś w okręgu nr 8 w Wilanowie?” – zadała pytanie w mediach społecznościowych Jaruzelska. W RMF FM były prezydent powiedział, że „bardzo chętnie” zagłosowałby na Jaruzelską, jednak ze względu na pakt senacki opozycji nie może tego zrobić.

Do byłego Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Drogi Aleksandrze, jak mogłeś na mnie głosować w wyborach samorządowych 2018, skoro startowałam z okręgu nr 2 [Praga Południe i Rembertów], a Ty głosowałeś w okręgu nr 8 w Wilanowie? pic.twitter.com/GT1DxG2xMy — Monika Jaruzelska (@Jaruzelska_M) October 2, 2019

#wieszwiecej Polub nas

– Dzisiaj mam ten kłopot, że opozycja z wielkim bólem i trudem jednak zbudowała porozumienie, dzięki któremu mają po jednym kandydacie (do Senatu – red.) w większości okręgów. Z punktu widzenia logiki politycznej to ma sens, dlatego że to jest jedyna droga, żeby te mandaty przy tej ordynacji senackiej zdobyć – podkreślił Kwaśniewski.Tzw. pakt senacki zakłada, że opozycyjne partie nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu, a Jaruzelska startuje jako bezpartyjna z komitetu wyborczego Polska Lewica.

We wtorek wieczorem Monika Jaruzelska w Polsat News opowiedziała o swojej rozmowie z ojcem w „dosłownie ostatnich dniach życia”. – Powiedział „Moniczko, jak mnie już nie będzie, to są takie trzy osoby, na które na pewno możesz w życiu liczyć, bo ja im bardzo pomogłem” – opowiadała. Wśród tych osób miał wymienić Aleksandra Kwaśniewskiego.



– Od czasu pogrzebu ojca z Aleksandrem Kwaśniewskim nie miałam kontaktu i kiedy zmarła moja mama, i kiedy radni PiS chcieli zabrać mi dom, a nawet kiedy była 5. rocznica śmierci ojca i razem ze środowiskami wojskowymi przy grobie ojca zorganizowaliśmy takie spotkanie wspominkowe. Pan prezydent powiedział, że będzie, jednak nie znalazł czasu – powiedziała i dodała, że były prezydent nie zadzwonił i nie porozmawiał.



Jak mówiła, nie poprosił jej osobiście, by zrezygnowała z wyborów do Senatu.