Dwóch 18-latków zginęło w zderzeniu alfa romeo z ciężarówką

Dwóch 18-latków zginęło w zderzeniu alfa romeo, którym podróżowali, z ciężarówką. Do tragicznego wypadku doszło na ul. Sikorskiego w Gorlicach – poinformował rzecznik tamtejszej policji Grzegorz Szczepanek.

Śmiertelny wypadek na dk 91. Trasa Toruń-Gdańsk zablokowana Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze krajowej nr 91 w Bzowie w woj. kujawsko-pomorskim. Trasa łącząca Toruń z Gdańskiem jest zablokowana –... zobacz więcej

Do czołowego zderzenia doszło o godz. 10.40 na łuku drogi. Zginął kierowca i pasażer samochodu osobowego marki alfa romeo.



Jeden z 18-latków zginął na miejscu, a drugi – mimo wysiłków lekarzy – zmarł w szpitalu. Pozostałym osobom nic się nie stało.



– Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza z prokuratorem, którzy dokonują oględzin miejsca wypadku. Droga na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wyszyńskiego była zablokowana. Powołany biegły do spraw rekonstrukcji wypadków wyjaśni jego przyczynę, ustali także, z jaką prędkością poruszały się pojazdy – powiedział Szczepanek.

#wieszwiecej Polub nas