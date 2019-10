„Środowiska postkomunistyczne boli utrata kontroli nad mediami publicznymi”

– Środowiska postkomunistyczne boli, że straciły kontrolę nad mediami publicznymi. Po 1989 r. cały czas, z krótką przerwą, kontrolowały przekaz mediów publicznych. To zostało im odebrane - powiedziała Joanna Lichocka. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości odniosła się w ten sposób do tzw. Czarnej Księgi PiS publikowanej przez „Gazetę Wyborczą”.

– Po 1989 r. z krótką przerwą środowiska postkomunistyczne cały czas kontrolowały przekaz mediów publicznych, to zostało im odebrane. Bardzo to jest dla nich bolesne, bo rozbija to jednolity front medialny, którzy umieli stworzyć – oceniła Joanna Lichocka w Polskim Radiu.



– Nawet jak Bronisław Komorowski zeznawał na temat swoich związków z WSI przed sądem, to żadna ze stacji, ani publiczna, ani komercyjna nie pokazała tego – przypomniała posłanka



– To był wtedy pluralizm i wolność mediów, zdaniem postkomuny, zdaniem Platformy Obywatelskiej, zdaniem środowiska „Gazety Wyborczej” – dodała.



Rozmówczyni Polskiego Radia porównała język „Gazety Wyborczej” do języka organu ludowego Wojska Polskiego, „Żołnierza Wolności”.



– Dobrze byłoby zrobić zestawienie „Żołnierza Wolności” z 1953 r. ze wstępniakiem Jarosława Kurskiego z 2019 r. Natężenie negatywnych notacji i zupełne zakłamanie rzeczywistości, myślę, że byłoby bardzo podobne – powiedziała.

źródło: pap

Lichocka podkreśliła, że nie jest to dla niej zaskoczeniem.– Gdy zobaczyłam jak to środowisko zareagowało na katastrofę w Smoleńsku, jak ją opisywało, jak zakłamywało, po jakiej stronie stanęło i jaką pogardę i hejt zastosowało wobec rodzin, tych którzy zginęli w Smoleńsku – to staram się nie mieć kontaktu z tym środowiskiem. Nie rozmawiam z „Wyborczą”, podobnie jak nie przyjmuję zaproszeń do TVN – oświadczyła.