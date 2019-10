„Ochrzczeni i posłani”. Franciszek poświęcił cały październik misjom

Ponad 1000 polskich misjonarzy pracuje w 99 krajach świata. – Kościół tak długo jest żywy, jak długo jest misyjny – powiedział abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podczas konferencji prasowej nt. Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego ogłoszonego przez papieża Franciszka. Cały październik katolicy będą obchodzić pod hasłem „Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ma służyć temu, abyśmy coraz bardziej interesowali się młodym Kościołem – powiedział ks. dr Tomasz Atłas. Dyrektor krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego w Polsce wskazał na potrzebę pomocy materialnej parafiom w krajach rozwijających się.



Watykan ogłosił 25 patronów Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, a wśród nich jest dr Wanda Błeńska, jedyna Polka na tej liście.



– Ona miała takie podejście do chorego, że zależało jej na człowieku – powiedział ks. Jarosław Czyżewski, odpowiedzialny za zbieranie materiałów o dr Wandzie Błeńskiej. Jak dodał, ona leczyła nie trąd, ale ludzi chorych na trąd. W wieku 17 lat rozpoczęła studia medyczne w Poznaniu. Na misję wyjechała w wieku 39 lat. Pracowała w Ugandzie ponad 40 lat.



– Uczy nas podejścia do człowieka jak do człowieka, niezależnie od kultury – podkreślił ks. Czyżewski.

Na konferencji był też obecny włoski misjonarz ks. Angelo Casadei, który przez 15 lat pracował w strefie Amazonii na terenie Kolumbii.



– Kiedy przyjechałem do Kolumbii zakochałem się w tym kraju ze wszystkimi problemami, z którymi może się zmagać każde państwo – powiedział portalowi tvp.info.



Jak stwierdził ks. Casadei, podczas Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego możemy „odkryć nasze powołanie misyjne, ponieważ każdy ochrzczony jest powołany, aby być misjonarzem”.



Podczas konferencji w Sekretariacie Episkopatu Polski przedstawiono także dane dot. zbiórki materialnej podczas Niedzieli Misyjnej 2018.



Jak przedstawiono, „na realizowanie projektów specjalnych, pomoc zwyczajną dla Kościołów misyjnych oraz formacje katechistów” Kościół w Polsce przekazał blisko milion 200 tys. dolarów amerykańskich. Papieskie Dzieła Misyjne przekazały pieniądze Stolicy Apostolskiej.