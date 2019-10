Strajk włoski nauczycieli. Sprawdź, na co trzeba się przygotować

Nauczyciele nie pojadą na wycieczki, nie będą czuwać nad pracą przy gazetkach szkolnych ani prowadzić zajęć w kołach zainteresowań. Tak ma wyglądać strajk włoski w szkołach, zapowiedziany przez prezesa ZNP Sławomira Broniarza.

We wtorek, 15 października, w polskich szkołach ma rozpocząć się strajk włoski. Zgodnie z zapowiedziami prezesa ZNP Sławomira Broniarza protest ma polegać na wykonywaniu tylko tych czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego. – Chodzi o obowiązki mieszczące się w 40-godzinnym wymiarze pracy nauczyciela. – Proszę nie mylić tego z 18-godzinnym pensum – zastrzegła w rozmowie z portalem tvp.info Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP .



Tak więc lekcje mają odbywać się normalnie. – Także sprawdziany i klasówki – dodaje rzeczniczka ZNP. Nauczyciele nie pojadą za to na wycieczki, nie będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań, piknikach czy w tworzeniu np., gazetek szkolnych. Będą ograniczać się wyłącznie do zadań podstawowych.



– Nie będą także przygotowywać dodatkowych materiałów na lekcje. Ograniczą się do podręczników – wyjaśnia nam jeden z małopolskich nauczycieli.

źródło: portal tvp.info

Do akcji chcą przystąpić jednak tylko nauczyciele należący do ZNP. Oświatowa Solidarność zapewniła, że nie weźmie udziału w strajku.Sławomir Broniarz szef ZNP pytany o przewidywalny zasięg akcji protestacyjnej zaznaczył, że każdy nauczyciel będzie podejmował decyzję o przystąpieniu do niej indywidualnie.