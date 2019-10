Joanna i Andrzej Gwiazdowie udzielili poparcia Tomaszowi Rakowskiemu

Joanna i Andrzej Gwiazdowie, legendarni działacze „Solidarności”, udzielili poparcia kandydatowi PiS do Sejmu z okręgu gdańskiego Tomaszowi Rakowskiemu. – Tomek należy do tych, którym można zaufać, bo angażował się w sprawy publiczne, kiedy można się było za to nabawić kłopotów – mówi Joanna Gwiazda. – Były to czasy trudne dla opcji patriotycznej, które nie rokowały wielkich nadziei na sukces, a wymagały ogromnego nakładu czasu, zaangażowania i własnych środków – mówi Andrzej Gwiazda. – Tomek zawsze był pośród patriotów – dodaje jego żona.

🔥🔥🔥 Joanna i Andrzej Gwiazda - legendy "Solidarności" - udzielili mi swojego poparcia w wyborach do Sejmu❗️❗️❗️

Jestem zaszczycony i dumny 🇵🇱🙏�💪



Posłuchajcie: pic.twitter.com/HNhlob63wK — 10. RAKOWSKI Tomasz (@T_Rakowski) 26 września 2019

