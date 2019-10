Puchar Świata: drugi mecz, druga wygrana Polaków

Po ograniu na początek turnieju w trzech setach Tunezyjczyków, Polacy rozprawili się z gospodarzami turnieju Japończykami 3:1. Po dwóch kolejkach Pucharu Świata brązowi medaliści niedawnych mistrzostw Europy mają w dorobku komplet wygranych.

Po łatwej wygranej w spotkaniu z Tunezją poprzeczka poszła w górę. Wprawdzie Japończycy nie zaliczają się do światowej czołówki, ale z całą pewnością to dużo mocniejszy zespół niż nieporadni Afrykanie. Do tego skalę trudności podnosił fakt, że Japonia grała przed własną publicznością, w wypełnionej po brzegi hali w Fukuoce.



Vital Heynen zdecydował się na jedną zasadniczą zmianę, desygnując do gry Bartosza Kurka. Dla najlepszego siatkarza zeszłorocznych mistrzostw świata był to powrót na parkiet po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją kręgosłupa.



O tym, że po urazie nie ma już śladu, przekonaliśmy się w drugiej akcji meczu, kiedy Kurek piekielnie mocnym atakiem obił japoński blok, dając nam drugi punkt. 4:1 prowadziliśmy po atomowym ataku z krótkiej Bartłomieja Lemańskiego.



Niewielka przewaga naszych siatkarzy utrzymywała się do stanu po 12, gdy prostej piłki nie potrafił skończyć Bartosz Kwolek. Na drugą przerwę techniczną schodziliśmy z jednopunktową zaliczką, gdy Norbert Huber wykończył atak ze środka.

Końcówka była niezwykle wyrównana. Gdy japoński blok zatrzymał Kurka, mieliśmy remis po 21. Później udało nam się zdobyć dwa punkty po zbiciu Hubera. Japończycy wzięli czas i wrócili do gry. W kluczowym momencie seta Yuki Ishikawa zaserwował w siatkę i mieliśmy piłkę setową przy stanie 24:22. Wszystko zakończył atakiem po przekątnej Rafał Szymura.

W drugim secie wyrównana walka była tylko do stanu 3:3. Wtedy dwa asy serwisowe posłał Kurek. Udane zagrywki sprawiły mu mnóstwo radości, bo w pierwszej partii często posyłał piłkę w aut lub siatkę.



Kurkowi pozazdrościł Kwolek, który także zapisał na swoim koncie dwa asy z rzędu. Wtedy przewaga Polaków wynosiła już pięć punktów (12:7).



Chwilę później zdobyliśmy kolejne trzy punkty z rzędu. Kwolek wykończył atak, potem zadziałał nasz blok, a piłkę w polu punktowym Japończyków umieścił Huber. Na drugą przerwę techniczną schodziliśmy z potężną przewagą ośmiu punktów.



Dominacja naszych siatkarzy trwała w najlepsze. Dwa ataki ze środka przyniosły nam punkty nr 18 i 19. Wydawało się, że Japończycy szybko wywieszą białą flagę, ale tak się nie stało. Gdy po ataku Nishidy nasi rywale zdobyli 10. punkt, Heynen poprosił o czas.



Mobilizacja z ust belgijskiego trenera nie do końca odniosła skutek. Na bloku zatrzymani zostali Kurek i Szymura, a Tatsuya Fukuzawa i Yuji Nishida zdobyli kolejne punkty z gry. Przewaga Polaków była jednak zbyt duża, żeby set mógł wymknąć nam się z rąk. Partię skończyliśmy do 17, po efektownej kiwce ze środka Hubera.

Trzeci set nie rozpoczął się dobrze. Japończycy szybko uzyskali przewagę, a po niecelnym zbiciu Kurka na pierwszą przerwę techniczną schodziliśmy, przegrywając 4:8.



Z naszej drużyny wyraźnie uszło powietrze, a brak komunikacji między zawodnikami, który dał kolejny punkt Japończykom (5:10), solidnie wkurzył Heynena. Reprymenda pomogła dopiero po chwili, gdy zdobyliśmy trzy punkty z rzędu po złym ataku Nishimury, świetnym potrójnym bloku naszych i asie serwisowym Szymury (12:13).



Set trwał w najlepsze, a nam nie udawało się dogonić Japończyków. Przy stanie 15:18 Heynen poprosił o czas. Nie pomogło.



Kluczowa dla losów partii okazała się trwająca w nieskończoność wymiana, z której obronną ręką wyszli Japończycy, a gdy później na bloku zatrzymany został Kurek, gospodarze prowadzili już 21:17. Chwilę później Japończycy mieli piłkę setową przy stanie 24:18 i zabawa skończyła się wynikiem do 19.



O porażce Polaków zdecydowała kiepska skuteczność ataków. W tym elemencie gospodarze zdobyli aż o siedem punktów więcej.



W czwartej partii trzypunktową przewagę udało się wywalczyć od stanu 5:5. Duża zasługa w tym blokujących Kurka i Kwolka. O kolejne dwa punkty - do stanu 13:8 zwiększyliśmy zaliczkę po ataku ze środka Kochanowskiego i skutecznym podwójnym bloku. Japończycy nie byli w stanie dotrzymać nam kroku, na drugą przerwę techniczną schodziliśmy, prowadząc 16:9.



Przewaga Polaków rosła praktycznie z każdą akcją. Po świetnej kiwce Hubera i błędzie podwójnego odbicia przez jednego z japońskich siatkarzy prowadziliśmy 21:12. Niesieni dopingiem gospodarze próbowali wrócić do gry, ale nie było na to szans. Punkt Artura Szalpuka dał nam piłkę meczową przy stanie 24:16.