Afera podkarpacka. Część spraw osądzi sędzia spokrewniony z szefem PSL-u

„Część spraw związanych z tzw. aferą podkarpacką, w której zarzuty usłyszeli czołowi politycy i działacze PO i PSL z Podkarpacia, trafiło do tarnowskiego sądu. W jednej z nich, która należy do najważniejszych wątków afery, orzeka sędzia Mariusz Kosiniak, spokrewniony z szefem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem Polskiego Stronnictwa Ludowego – informuje środowa „Gazeta Polska”.

Sędzia Mariusz Kosiniak, który orzeka w sprawie, został wybrany w drodze losowania.



Jak ustaliła „Gazeta Polska”, w raporcie jest wymienionych sześciu sędziów, jednak losowano spośród trzech, którzy mieli najmniej spraw do prowadzenia, a z racji, że sędzia Kosiniak orzeka w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w ramach jednej drugiej etatu, miał bardzo mało spraw. Został, więc on wylosowany jako ten, który osądzi „jeden z najważniejszych wątków afery podkarpackiej, w której oskarżeni są politycy i działacze PO i PSL”.



Tygodnik poinformował, że zapytał biuro prasowe „o związki rodzinne między sędzią Mariuszem Kosiniakiem a prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem”.



„Biuro potwierdziło nam pokrewieństwo, podobnie jak to, że obydwaj panowie mają ze sobą kontakt, zaznaczając, że nie dochodzi do niego zbyt często” – czytamy. Biuro prasowe miało poinformować, że do kontaktu obu panów dochodzi najczęściej przy okazji dużych uroczystości rodzinnych.



„Mimo pokrewieństwa i kontaktów, sędzia Mariusz Kosiniak nie zawnioskował o wyłączenie go ze sprawy dotyczącej afery podkarpackiej, w której mają postawione zarzuty czołowi politycy PSL” – czytamy w „Gazecie Polskiej”.

