PGNiG i Lotos zacieśniają współpracę w Norwegii

PGNiG Supply&Trading, spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, będzie wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego wydobywanego w Norwegii przez firmę Lotos Exploration&Production, która działa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – podało w środę PGNiG.

„Na podstawie umów zawartych między spółkami obu Grup zakupy gazu będą realizowane od 1 października 2019 roku do 1 października 2021 roku, z opcją przedłużenia do 1 października 2025 roku. Wolumen dostarczanego błękitnego paliwa uzależniony będzie od wydobycia zrealizowanego przez Lotos Norge” – napisano w komunikacie.



„Norwegia, ze względu na ogromny potencjał wydobycia gazu i ropy, to jeden z kluczowych kierunków rozwoju PGNiG” – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak. Jak dodał, dla PGNiG Grupa Lotos to strategiczny odbiorca gazu w Polsce.



„Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą współpracę handlową o rynek norweski. Jako PGNiG realizujemy strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego i przygotowujemy się do sprowadzania gazu norweskiego do Polski. W 2022 roku po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe rozpoczniemy bezpośrednie i niezakłócone dostawy gazu z Norwegii do Polski na konkurencyjnych warunkach. Realizacja tego projektu otworzy także możliwości pogłębienia współpracy Lotos i PGNiG” – dodał Woźniak.

źródło: pap

Z kolei Tomasz Maj, prezes Lotos Upstream – podmiotu odpowiedzialnego za realizację strategii segmentu wydobywczego Lotos – zauważył, że dla Lotosu segment wydobywczy jest ważny nie tylko z ekonomicznego powodu, ale również z uwagi na możliwość zapewnienia niezakłóconych dostaw własnych surowców. – Porozumienie z PGNiG jest dla nas atrakcyjne z punktu widzenia biznesowego, tym bardziej, że ok. trzy czwarte naszego wydobycia w Norwegii to właśnie gaz ziemny. Podpisana umowa pokazuje, że polskie firmy poprzez synergie są w stanie budować silną pozycję na międzynarodowym rynku surowców – powiedział.Jak podkreślił, aktualne rezerwy węglowodorów w Norwegii wynoszą 35 mln boe, z czego aż 40 proc. to gaz ziemny.PGNiG od 2010 roku jest strategicznym dostawcą gazu ziemnego dla Grupy Lotos, a od 2015 roku dostarcza również ropę naftową na potrzeby produkcyjne rafinerii w Gdańsku. Od 2019 roku obie firmy wspólnie rozwijają rynek LNG nad Bałtykiem, oferując usługę komercyjnego bunkrowania statków paliwem LNG pochodzącym z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.